АПЛ. Вулверхэмптон - Фулхэм 1:2. Взяли эффективным напором в начале таймов

Английская Премьер-лига. 27-й тур.

25 февраля. Вулверхэмптон. "Молинью"

Арбитр: Питер Бэнкс (Англия)

"Вулверхэмптон" – "Фулхэм" 1:2



Голы: Гомес 18 - Сессеньон 1, Муниз 47

"Вулверхэмптон": Са, Тоти, Буэно (Сарабия 77), Доэрти, Семеду, Андре (Дойл 77), Гомес, Аит-Нури, Бельгард (Ларсен 65), Кунья, Мунетси

"Фулхэм": Лено, Кастань, Диоп, Куэнка (Бесси 77), Андерсен, Сессеньон (Робинсон 72), Берге, Лукич (Ивоби 67), Траоре (Виллиан 67), Перейра, Муниз (Хименес 72)

Предупреждения: Буэно 28 - Лукич 45+2, Берге 53, Робинсон 90+4

Не прошло и одной минуты после стартового свистка, как "Фулхэм" вышел вперед в счете. Доверие наставников "дачников" оправдал не часто появляющийся в основе Сессеньон.

Перейра нашел набегающего на фланге латераля, тот вбежал в свободную зону и переиграл вышедшего из рамки Са.





От быстрого гола "Вулверхэмптон" оклемался уже во второй десятиминутке. Создав два полумомента на 14-й и 16-й минутах, хозяева вскоре провели результативную атаку.

Бельгард прострелил с левого фланга, у Семеду вместо удара получилась скидка назад на Гомеса, который расстрелял ворота Лено.





Крайне опасен во второй половине тайма был находящийся ныне в прекрасной форме Кунья. После двух ударов бразильца вступать в игру пришлось киперу "Фулхэма".

В компенсированное время желтую карточку получил Лукич и, таким образом, пропустит выездной поединок с "Брайтоном" из-за перебора горчичников.

Вторая половина встречи началась, как и первая - с гола "Фулхэма". Траоре отдал на забежавшего за спину Буэно Перейру, и тот красиво перекинул Са - 1:2.





После этого "Вулвз" пришлось вскрывать оборону гостей в позиционных атаках. Правда, успеха особого подопечные Витора Перейры не имели.

В то же время, отлично вышли на замену ближе к концовке у "Фулхэма" Виллиан и Хименес. В частности, последний дважды наносил опасные удары - в первый раз удачно сыграл Са, во втором простил сам форвард.

На последней минуте компенсированного времени мог вырвать ничью Аит-Нури, но в последний момент его заблокировал защитник "дачников".

В турнирной таблице АПЛ "Фулхэм" обошел 9-ю "Астон Виллу", а "Вулверхэмптон" остался на 17-м месте, находясь в 5 очках от зоны вылета.