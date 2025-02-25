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АПЛ. Вулверхэмптон - Фулхэм 1:2. Взяли эффективным напором в начале таймов
С реализацией у "дачников" было лучше
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 27-й тур.
25 февраля. Вулверхэмптон. "Молинью"
Арбитр: Питер Бэнкс (Англия)
"Вулверхэмптон" – "Фулхэм" 1:2
Голы: Гомес 18 - Сессеньон 1, Муниз 47
"Вулверхэмптон": Са, Тоти, Буэно (Сарабия 77), Доэрти, Семеду, Андре (Дойл 77), Гомес, Аит-Нури, Бельгард (Ларсен 65), Кунья, Мунетси
"Фулхэм": Лено, Кастань, Диоп, Куэнка (Бесси 77), Андерсен, Сессеньон (Робинсон 72), Берге, Лукич (Ивоби 67), Траоре (Виллиан 67), Перейра, Муниз (Хименес 72)
Предупреждения: Буэно 28 - Лукич 45+2, Берге 53, Робинсон 90+4
Не прошло и одной минуты после стартового свистка, как "Фулхэм" вышел вперед в счете. Доверие наставников "дачников" оправдал не часто появляющийся в основе Сессеньон.
Перейра нашел набегающего на фланге латераля, тот вбежал в свободную зону и переиграл вышедшего из рамки Са.
От быстрого гола "Вулверхэмптон" оклемался уже во второй десятиминутке. Создав два полумомента на 14-й и 16-й минутах, хозяева вскоре провели результативную атаку.
Бельгард прострелил с левого фланга, у Семеду вместо удара получилась скидка назад на Гомеса, который расстрелял ворота Лено.
Крайне опасен во второй половине тайма был находящийся ныне в прекрасной форме Кунья. После двух ударов бразильца вступать в игру пришлось киперу "Фулхэма".
В компенсированное время желтую карточку получил Лукич и, таким образом, пропустит выездной поединок с "Брайтоном" из-за перебора горчичников.
Вторая половина встречи началась, как и первая - с гола "Фулхэма". Траоре отдал на забежавшего за спину Буэно Перейру, и тот красиво перекинул Са - 1:2.
После этого "Вулвз" пришлось вскрывать оборону гостей в позиционных атаках. Правда, успеха особого подопечные Витора Перейры не имели.
В то же время, отлично вышли на замену ближе к концовке у "Фулхэма" Виллиан и Хименес. В частности, последний дважды наносил опасные удары - в первый раз удачно сыграл Са, во втором простил сам форвард.
На последней минуте компенсированного времени мог вырвать ничью Аит-Нури, но в последний момент его заблокировал защитник "дачников".
В турнирной таблице АПЛ "Фулхэм" обошел 9-ю "Астон Виллу", а "Вулверхэмптон" остался на 17-м месте, находясь в 5 очках от зоны вылета.
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