  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Брайтон - Борнмут 2:1. Без Забарного тяжело
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Брайтон - Борнмут 2:1. Без Забарного тяжело

Англия

Команда Андони Ираолы проигрывает второй раз подряд в чемпионате

АПЛ. Брайтон - Борнмут 2:1. Без Забарного тяжело

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 27-й тур

Стадион: "Амэкс Стэдиум" (Брайтон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Брайтон" — "Борнмут" 2:1

Голы: Жуан Педро (12, пен.), Уэлбек (75) — Клюйверт (61)

"Брайтон": Вербрюгген — Эступиньян (Хиншелвуд, 72), Вебстер, ван Хекке, Лэмпти — Гомес (Айяри, 72), Балеба (Виффер, 85) — Митома, Рюттер (Марч, 90), Минте — Жуан Педро (Уэлбек, 72)

"Борнмут": Аррисабалага — Керкез, Хейсен, Хилл (Синистерра, 85), Кук — Кристи (Скотт, 26), Адамс — Семеньо, Клюйверт, Брукс (Тавернье, 46) — Уаттара (Эванилсон, 77)

Предупреждения: ван Хекке (56) — Семеньо (60)

По теме
yellow-arrow
ПСЖ уверенно приближается к 1/8 финала ЛЧ: Энрике считает Ливерпуль равным соперником
yellow-arrow
Нкунку сравнялся с Палмером и стал одним из лучших бомбардиров Челси в текущем сезоне
yellow-arrow
АПЛ. Кристал Пэлас – Астон Вилла 4:1. Прогресс стекольщиков продолжается
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Андони Ираола Борнмут Илья Забарный Фабиан Хюрцелер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
25.02.2025 в 23:55
Второй раз Забарный подводит свою команду. Поставить в угол на неделю и из еды давать только сухарики и овсяный кисель. Это перевоспитает его!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
25.02.2025 в 23:55
Второй раз Забарный подводит свою команду. Поставить в угол на неделю и из еды давать только сухарики и овсяный кисель. Это перевоспитает его!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости