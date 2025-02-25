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АПЛ. Брайтон - Борнмут 2:1. Без Забарного тяжело
Команда Андони Ираолы проигрывает второй раз подряд в чемпионате
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
АПЛ, 27-й тур
Стадион: "Амэкс Стэдиум" (Брайтон)
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
"Брайтон" — "Борнмут" 2:1
Голы: Жуан Педро (12, пен.), Уэлбек (75) — Клюйверт (61)
"Брайтон": Вербрюгген — Эступиньян (Хиншелвуд, 72), Вебстер, ван Хекке, Лэмпти — Гомес (Айяри, 72), Балеба (Виффер, 85) — Митома, Рюттер (Марч, 90), Минте — Жуан Педро (Уэлбек, 72)
"Борнмут": Аррисабалага — Керкез, Хейсен, Хилл (Синистерра, 85), Кук — Кристи (Скотт, 26), Адамс — Семеньо, Клюйверт, Брукс (Тавернье, 46) — Уаттара (Эванилсон, 77)
Предупреждения: ван Хекке (56) — Семеньо (60)
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