Трент Александер-Арнольд согласился на переход в топ-клуб Ла Лиги - СМИ

26-летний правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд достиг договоренности с мадридским "Реалом" относительно условий личного контракта. Об этом пишет Cadena Ser.

Сообщается, что футболист отказался подписывать новое соглашение с "Ливерпулем" и дал устное согласие на переход в мадридский клуб.

Добавим, что "Реал" пытался приобрести игрока еще зимой, но тогда "Ливерпуль" отклонил предложение в размере 15 миллионов евро.