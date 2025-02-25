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Трент Александер-Арнольд согласился на переход в топ-клуб Ла Лиги - СМИ
Об этом пишет Cadena Ser
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
26-летний правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд достиг договоренности с мадридским "Реалом" относительно условий личного контракта. Об этом пишет Cadena Ser.
Сообщается, что футболист отказался подписывать новое соглашение с "Ливерпулем" и дал устное согласие на переход в мадридский клуб.
Добавим, что "Реал" пытался приобрести игрока еще зимой, но тогда "Ливерпуль" отклонил предложение в размере 15 миллионов евро.
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Источник:Cadena Ser
Опубликовал: Екатерина Власова
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