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Трент Александер-Арнольд согласился на переход в топ-клуб Ла Лиги - СМИ

Англия

Об этом пишет Cadena Ser

Трент Александер-Арнольд согласился на переход в топ-клуб Ла Лиги - СМИ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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26-летний правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд достиг договоренности с мадридским "Реалом" относительно условий личного контракта. Об этом пишет Cadena Ser.

Сообщается, что футболист отказался подписывать новое соглашение с "Ливерпулем" и дал устное согласие на переход в мадридский клуб.

Добавим, что "Реал" пытался приобрести игрока еще зимой, но тогда "Ливерпуль" отклонил предложение в размере 15 миллионов евро.

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Реал (Мадрид) Ливерпуль Ла Лига Трент Александер-Арнольд
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Источник:
Cadena Ser
Опубликовал: Екатерина Власова
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