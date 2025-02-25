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Требуют вернуть Абрамовича. Фанаты Челси вышли на митинг против руководства клуба. Видео

Англия

Всё разворачивается у Стэмфорд Бридж

Требуют вернуть Абрамовича. Фанаты Челси вышли на митинг против руководства клуба. Видео

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Фанаты "Челси" вышли на митинг против руководства клуба.

Перед матчем с "Саутгемптоном" группа болельщиков решила выразить своё недовольство руководством совладельцев Тодда Боули и Clearlake Capital, которые купили клуб в мае 2022 года.

По информации The Standard, Акция протеста началась у ворот "Боврил" примерно за два часа до начала матча, а затем переместилась по Фулхэм-роуд к воротам "Стэмфорд".

Фанаты, которых было примерно 200 человек пели "Мы хотим вернуть наш "Челси"" и скандировала имя бывшего владельца Романа Абрамовича.

На одном из плакатов было написано: "Разыскивается за преступления против "Челси" — Клирлейк [и] BlueCo".

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Момент попал на видео:

Напомним, что сейчас "Челси" занимает 7-е место, набрав 43 очка.

Матч с "Саутгемптоном" состоится 25 февраля в 22:15 по киевскому времени

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Источник:
The Standard
Опубликовал: Владислав Прийменко
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