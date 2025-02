Требуют вернуть Абрамовича. Фанаты Челси вышли на митинг против руководства клуба. Видео

Фанаты "Челси" вышли на митинг против руководства клуба.

Перед матчем с "Саутгемптоном" группа болельщиков решила выразить своё недовольство руководством совладельцев Тодда Боули и Clearlake Capital, которые купили клуб в мае 2022 года.

По информации The Standard, Акция протеста началась у ворот "Боврил" примерно за два часа до начала матча, а затем переместилась по Фулхэм-роуд к воротам "Стэмфорд".

Фанаты, которых было примерно 200 человек пели "Мы хотим вернуть наш "Челси"" и скандировала имя бывшего владельца Романа Абрамовича.

На одном из плакатов было написано: "Разыскивается за преступления против "Челси" — Клирлейк [и] BlueCo".

Момент попал на видео:

Chelsea fans have been protesting against the club's ownership outside Stamford Bridge.



LIVE: https://t.co/YFvmWTzGOz #CHESOU pic.twitter.com/Ckgin5o3Qq