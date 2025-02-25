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Наставник Тоттенхэма прокомментировал матч против Манчестер Сити

Англия

Постекоглу выступил на пресс-конференции

Наставник Тоттенхэма прокомментировал матч против Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

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Анге Постекоглу, наставник "Тоттенхэма", высказался предстоящий матч АПЛ против "Манчестер Сити".

"Ты всегда ждешь вызова. "Манчестер Сити" - это выдающийся футбольный клуб с великолепным тренером и до сих пор большим количеством классных футболистов.

Они все еще демонстрируют очень сложный для любого соперника футбол, но мы наслаждались нашими матчами против них - как в этом году, так и в прошлом. Ты знаешь, что это будет качественная игра. Они будут пытаться победить, они будут играть в открытый футбол, и мы попробуем сделать то же самое. Это будет хорошее испытание для нас".

Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" состоится 26 февраля в 21:30 по Киеву.

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Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Анге Постекоглу
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Источник:
football london
Опубликовал: Екатерина Власова
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