Наставник Тоттенхэма прокомментировал матч против Манчестер Сити

Анге Постекоглу, наставник "Тоттенхэма", высказался предстоящий матч АПЛ против "Манчестер Сити".

"Ты всегда ждешь вызова. "Манчестер Сити" - это выдающийся футбольный клуб с великолепным тренером и до сих пор большим количеством классных футболистов.

Они все еще демонстрируют очень сложный для любого соперника футбол, но мы наслаждались нашими матчами против них - как в этом году, так и в прошлом. Ты знаешь, что это будет качественная игра. Они будут пытаться победить, они будут играть в открытый футбол, и мы попробуем сделать то же самое. Это будет хорошее испытание для нас".