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Наставник Тоттенхэма прокомментировал матч против Манчестер Сити
Постекоглу выступил на пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Анге Постекоглу, наставник "Тоттенхэма", высказался предстоящий матч АПЛ против "Манчестер Сити".
"Ты всегда ждешь вызова. "Манчестер Сити" - это выдающийся футбольный клуб с великолепным тренером и до сих пор большим количеством классных футболистов.
Они все еще демонстрируют очень сложный для любого соперника футбол, но мы наслаждались нашими матчами против них - как в этом году, так и в прошлом. Ты знаешь, что это будет качественная игра. Они будут пытаться победить, они будут играть в открытый футбол, и мы попробуем сделать то же самое. Это будет хорошее испытание для нас".
Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" состоится 26 февраля в 21:30 по Киеву.
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