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Тен Хаг назвал проблему современных футболистов

Англия

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Тен Хаг назвал проблему современных футболистов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нидерландский тренер Эрик Тен Хаг, который сейчас без клуба, назвал проблему современных футболистов.

По словам специалиста, современные футболисты чувствительны к критике

"Например, этому поколению обычно трудно справляться с критикой. Критика действительно их задевает.

Поколение, в котором я вырос, было с характером. Можно было бы быть гораздо более прямым", - заметил тренер.

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Последним местом работы нидерландского специалиста был английский "Манчестер Юнайтед", с которого его уволили в конце октября после поражения от "Вест Хэма" (1:2).

Читайте такжеТен Хаг: Мы имели успех в Манчестер Юнайтед
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Эрик тен Хаг
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Источник:
Football Tweet
Опубликовал: Владислав Прийменко
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