Тен Хаг назвал проблему современных футболистов

Нидерландский тренер Эрик Тен Хаг, который сейчас без клуба, назвал проблему современных футболистов.

По словам специалиста, современные футболисты чувствительны к критике

"Например, этому поколению обычно трудно справляться с критикой. Критика действительно их задевает. Поколение, в котором я вырос, было с характером. Можно было бы быть гораздо более прямым", - заметил тренер.

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Последним местом работы нидерландского специалиста был английский "Манчестер Юнайтед", с которого его уволили в конце октября после поражения от "Вест Хэма" (1:2).