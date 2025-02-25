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Тен Хаг назвал проблему современных футболистов
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Getty Images / Global Images Ukraine
Нидерландский тренер Эрик Тен Хаг, который сейчас без клуба, назвал проблему современных футболистов.
По словам специалиста, современные футболисты чувствительны к критике
"Например, этому поколению обычно трудно справляться с критикой. Критика действительно их задевает.
Поколение, в котором я вырос, было с характером. Можно было бы быть гораздо более прямым", - заметил тренер.
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Последним местом работы нидерландского специалиста был английский "Манчестер Юнайтед", с которого его уволили в конце октября после поражения от "Вест Хэма" (1:2).
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