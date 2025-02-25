Салах ведет переговоры с несколькими европейскими клубами - СМИ

Контракт вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха с "красными" заканчивается этим летом, и до сих пор не продлен.

По информации El Nacional, форвард уже провел переговоры с несколькими европейскими клубами, среди которых наибольшую заинтересованность в его подписании проявляет миланский "Интер".

Хотя клубы из Саудовской Аравии по-прежнему стремятся переманить египтянина, сам Салах, как сообщается, склоняется к тому, чтобы продолжить свою карьеру в Европе.