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Салах ведет переговоры с несколькими европейскими клубами - СМИ

Англия

Мохамед летом может покинуть красных

Салах ведет переговоры с несколькими европейскими клубами - СМИ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Контракт вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха с "красными" заканчивается этим летом, и до сих пор не продлен.

По информации El Nacional, форвард уже провел переговоры с несколькими европейскими клубами, среди которых наибольшую заинтересованность в его подписании проявляет миланский "Интер".

Хотя клубы из Саудовской Аравии по-прежнему стремятся переманить египтянина, сам Салах, как сообщается, склоняется к тому, чтобы продолжить свою карьеру в Европе.

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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Екатерина Власова
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