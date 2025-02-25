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ПСЖ уверенно приближается к 1/8 финала ЛЧ: Энрике считает Ливерпуль равным соперником
Если посмотреть на обе команды, то они обе очень высокого уровня (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" сыграет с "Ливерпулем". Несмотря на то, что английский клуб сейчас находится на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги, главный тренер "парижан" Луис Энрике считает свою команду равной по силе "красным".
"Если посмотреть на обе команды, то они обе очень высокого уровня. Это будет привлекательный матч. Он будет интересным. Если вы посмотрите на эти две команды, то мы похожи с точки зрения нашего желания атаковать. Это будет двусторонний поединок против двух довольно равных команд, даже если мы обе очень разные. Мы не атакуем одинаково. "Ливерпуль" играет на очень высоком уровне. Это будет близкая игра, 50 на 50", - сказал менеджер ПСЖ.
Напомним, что матч 1/8 финала ЛЧ "ПСЖ" - "Ливерпуль" состоится 5 марта.
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