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Один гол лучше другого. Борнмут сравнял счёт в матче АПЛ быстрым ударом. Видео
Вечер сумасшедших голов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут" сравнял счёт в матче АПЛ быстрым ударом.
В матче против "Брайтона" футболисты "Борнмута" сравняли счёт невероятным голом. На 61-й минуте Джастин Клюйверт после передачи Милоша Керкеза быстрым ударом положил мяч в ворота хозяев.
Видео гола:
Один гол краще за інший. Клюйверт забив за "Борнмут"— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) February 25, 2025
Відео: DAZN 4 pic.twitter.com/7qilPVky5Y
Это 12-й гол полузащитника "Борнмута" в АПЛ. Также на счету нидерландского футболиста 5 голевых передач.
На момент написания новости, "Брайтон" побеждает "Борнмут" со счётом 2:1.
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Напомним, что украинский защитник Илья Забарный пропускает этот матч из-за красной карточки, полученной в прошлом поединке против "Вулверхэмптона".
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