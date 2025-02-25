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Один гол лучше другого. Борнмут сравнял счёт в матче АПЛ быстрым ударом. Видео

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Вечер сумасшедших голов

Один гол лучше другого. Борнмут сравнял счёт в матче АПЛ быстрым ударом. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Борнмут" сравнял счёт в матче АПЛ быстрым ударом.

В матче против "Брайтона" футболисты "Борнмута" сравняли счёт невероятным голом. На 61-й минуте Джастин Клюйверт после передачи Милоша Керкеза быстрым ударом положил мяч в ворота хозяев.

Видео гола:

Это 12-й гол полузащитника "Борнмута" в АПЛ. Также на счету нидерландского футболиста 5 голевых передач.

На момент написания новости, "Брайтон" побеждает "Борнмут" со счётом 2:1.

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Напомним, что украинский защитник Илья Забарный пропускает этот матч из-за красной карточки, полученной в прошлом поединке против "Вулверхэмптона".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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