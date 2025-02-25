Один гол лучше другого. Борнмут сравнял счёт в матче АПЛ быстрым ударом. Видео

"Борнмут" сравнял счёт в матче АПЛ быстрым ударом.

В матче против "Брайтона" футболисты "Борнмута" сравняли счёт невероятным голом. На 61-й минуте Джастин Клюйверт после передачи Милоша Керкеза быстрым ударом положил мяч в ворота хозяев.

Видео гола:

Один гол краще за інший. Клюйверт забив за "Борнмут"



Відео: DAZN 4 pic.twitter.com/7qilPVky5Y — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) February 25, 2025

Это 12-й гол полузащитника "Борнмута" в АПЛ. Также на счету нидерландского футболиста 5 голевых передач.

На момент написания новости, "Брайтон" побеждает "Борнмут" со счётом 2:1.

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Напомним, что украинский защитник Илья Забарный пропускает этот матч из-за красной карточки, полученной в прошлом поединке против "Вулверхэмптона".