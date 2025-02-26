АПЛ. Челси – Саутгемптон 4:0. Команды Ивана Юрича хватило на 20 минут

Это был именно тот матч, который во многом определял положение Энцо Марески как главного тренера. Конечно, команда его в кризисе, однако если идеи итальянца еще хоть немного живы, то их должно хватить на то, чтобы переиграть худшую команду нынешнего чемпионата Англии у себя дома. Да, у "синих" немало травм, но в них оправдание искать было бы неправильно.

Команда Ивана Юрича выглядит обреченной в контексте перспектив на этот сезон. Только чудо поможет им спастись, но пока математические шансы на это чудо остаются, надо верить. В стартовом составе из-за травмы не было Яна Беднарека и вместо него вышел Белли-Котчап. Следует отметить, что немец неплохо справился со своей работой в первом тайме. Что касается "Челси", то у них все то же, что было в матче против "Виллы", с Нету в нападении и Нкунку на левом фланге.

Первые 20 минут были тяжелыми для "Челси" и уже закрались мысли, что даже здесь они не смогут получить нужный результат. Хорошо работали "святые", даже создали хороший момент после перехвата на чужой половине поля, впрочем Онуачу не попал в створ ворот ударом из пределов штрафной площадки. Хозяева поля выглядели слабо и не очень уверенно. Долгое время не могли даже нанести удар в сторону ворот Рамсдейла.

Но один гол все изменил. Перед ним произошел неплохой такой фейл от Коула Палмера, которого вывели на свидание с голкипером, впрочем он лишний раз убедил всех, что находится далеко не в лучшей форме прямо сейчас. Не смог переиграть Рамсдейла в мяч ушел на угловой. А уже с этого углового после скидки от Адарабиойо на дальней штанге добил круглого Нкунку. 1:0.

И после этого "Саутгемптон" поплыл. Не было той уверенности на мяче и не было той надежности в обороне. Глупая ошибка на своей половине поля от Даунса, перехват от Кукурелье, отдавшего на Нкунку, а тот нашел в штрафной Педру Нету. Португалец прошил Рамсдейла в ближний угол. 2:0. Под конец тайма еще была передача со штрафного от Нету, которая нашла Колвилла и это 3:0. Кажется, что после первого тайма можно было давать финальный свисток. Этот "Саутгемптон" поплыл и вряд ли навяжет какую-то борьбу во второй половине.

Они и не навязали. "Челси" стал играть скорее по счету и единственным футболистом „синих“, который горел идеей забить гол, был Коул Палмер. Вот не хватает ему голов, без них его язык тела меняется. Как воздух лидеру "синих", который сегодня не то, чтобы был реальным лидером, нужны голы. Но пока их нет и нервозность в его действиях перед воротами только подтверждает, что он также человек, который может нервничать. Ну не в форме Палмер, ничего не поделаешь.

Во втором тайме было немного событий. После контратаки "синие" оформили и четвертый гол. Сделал всю грязную работу Тайрик Джордж, молодой воспитанник клуба, вышедший на замену. Именно он прострелил в центр, откуда подключившийся к атаке Марк Кукурелья пробил в дальний угол очень четко и сильно. 4:0.

На этом все, Мареска еще дал дебютировать двум молодым игрокам — Матису Амугу и Шумейре Меуке. И на этом финальный свисток. Победа, которая была необходима, но глобально для "Челси" ничего не значит в контексте оценки их силы и вероятного выхода из кризиса. Об этом говорить нецелесообразно. Сейчас они запрыгивают на четвертое место, по крайней мере пока не будут сыграны завтрашние матчи. Ну а "Саутгемптон" последний, как и раньше.

АПЛ, 27-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

"Челси" — "Саутгемптон" 4:0

Голы: Нкунку (24), Нету (36), Колвилл (44), Кукурелья (78)

"Челси": Йоргенсен — Гюсто, Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья — Фернандес (Меука, 89), Кайседо (Амугу, 83) — Санчо (Дьюсбери-Холл, 68), Палмер, Нкунку (Ачемпонґ, 83) — Нету (Джордж, 68)

"Саутгемптон": Рамсдейл — Бри (Харвуд-Беллис, 46), Белла-Котчап, Арибо — Сугавара, Смоллбоун, Даунс (Арчер, 83), Уокер-Питерс (Меннинг, 59) — Фернандеш — Онуачу (Диблинг, 59), Сулемана

Предупреждения: Кайседо (67) — Онуачу (45+2), Меннинг (90+1)