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АПЛ. Кристал Пэлас – Астон Вилла 4:1. Прогресс стекольщиков продолжается

Англия
Обновлено

А подопечные Эмери снова проиграют в гостях

АПЛ. Кристал Пэлас – Астон Вилла 4:1. Прогресс стекольщиков продолжается

Getty Images / Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 27 тур

"Селхерст Парк" (Лондон)

Главный арбитр: Сэмюэль Барротт

Кристал Пэлас - Астон Вилла 4:1

Голы: И. Сарр 29, 71, Матета 59, Нкетиа 90+1 – М. А. Роджерс 52

Кристал Пэлас: Дин Хендерсон - Ричардс, Лакруа, Гейи ​​- Муньос, Уортон (Камада 78), Гьюз (Лерма 58), Митчелл - Сарр (Нкетиа 86), Эзе - Матета

Астон Вилла: Мартинес (Ольсен 46) – Гарсия (Бейли 46), Конса, Дисаси, Динь (Матсен 78) – Богарде, Тилеманс – Роджерс, Макгинн, Дж. Рэмзи (Асенсио 68) - Уоткинс (Рашфорд 68)

Предупреждения: Гьюз 35, Муньос 45+2, Лерма 87 - Бейли 82

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