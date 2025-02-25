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АПЛ. Кристал Пэлас – Астон Вилла 4:1. Прогресс стекольщиков продолжается
А подопечные Эмери снова проиграют в гостях
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 27 тур
"Селхерст Парк" (Лондон)
Главный арбитр: Сэмюэль Барротт
Кристал Пэлас - Астон Вилла 4:1
Голы: И. Сарр 29, 71, Матета 59, Нкетиа 90+1 – М. А. Роджерс 52
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон - Ричардс, Лакруа, Гейи - Муньос, Уортон (Камада 78), Гьюз (Лерма 58), Митчелл - Сарр (Нкетиа 86), Эзе - Матета
Астон Вилла: Мартинес (Ольсен 46) – Гарсия (Бейли 46), Конса, Дисаси, Динь (Матсен 78) – Богарде, Тилеманс – Роджерс, Макгинн, Дж. Рэмзи (Асенсио 68) - Уоткинс (Рашфорд 68)
Предупреждения: Гьюз 35, Муньос 45+2, Лерма 87 - Бейли 82
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