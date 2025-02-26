Ноттингем Форест - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Лондонский "Арсенал" отправится в Ноттингем, где сыграет с сенсационной командой Нуну Эшпириту Санту, которая в последних матчах не впечатляет. Подопечные Микеля Артеты попробуют зацепиться за три очка, чтоб сохранить свои крошечные надежды на борьбу с "Ливерпулем" за титул АПЛ в этом сезоне.

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Матч начнется в 21:30 по киевскому времени в эту среду, 26-го февраля.

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