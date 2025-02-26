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Ноттингем Форест - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Ноттингем Форест - Арсенал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.02.25 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Ноттингем Форест - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" отправится в Ноттингем, где сыграет с сенсационной командой Нуну Эшпириту Санту, которая в последних матчах не впечатляет. Подопечные Микеля Артеты попробуют зацепиться за три очка, чтоб сохранить свои крошечные надежды на борьбу с "Ливерпулем" за титул АПЛ в этом сезоне.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 21:30 по киевскому времени в эту среду, 26-го февраля.

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Трансляцию матча вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+ и ОТТ-платформе Setanta Sports

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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