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Ноттингем Форест - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ноттингем Форест - Арсенал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.02.25 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" отправится в Ноттингем, где сыграет с сенсационной командой Нуну Эшпириту Санту, которая в последних матчах не впечатляет. Подопечные Микеля Артеты попробуют зацепиться за три очка, чтоб сохранить свои крошечные надежды на борьбу с "Ливерпулем" за титул АПЛ в этом сезоне.
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Матч начнется в 21:30 по киевскому времени в эту среду, 26-го февраля.
Трансляцию матча вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+ и ОТТ-платформе Setanta Sports
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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