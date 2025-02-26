Команда Марески разгромила аутсайдера чемпионата. Челси - Саутгемптон 4:0. Обзор матча

В матче 27-го тура АПЛ лондонский "Челси" разгромил "Саутгемптон" со счетом 4:0 на "Стэмфорд Бридж".

Команда Энцо Марески без проблем справилась с аутсайдером чемпионата Англии и впервые с начала февраля одержала победу. Благодаря этому результату "синие" вышли на четвертое место в турнирной таблице, набрав 46 очков после 27 сыгранных туров. "Саутгемптон" остается последней командой лиги с 9 очками в своем активе.

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АПЛ, 27-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

"Челси" - "Саутгемптон" 4:0

Голы: Нкунку (24), Нету (36), Колвилл (44), Кукурелья (78)

Видеообзор матча: