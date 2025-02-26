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Команда Марески разгромила аутсайдера чемпионата. Челси - Саутгемптон 4:0. Обзор матча
Легкая победа "синих" над "святыми"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 27-го тура АПЛ лондонский "Челси" разгромил "Саутгемптон" со счетом 4:0 на "Стэмфорд Бридж".
Команда Энцо Марески без проблем справилась с аутсайдером чемпионата Англии и впервые с начала февраля одержала победу. Благодаря этому результату "синие" вышли на четвертое место в турнирной таблице, набрав 46 очков после 27 сыгранных туров. "Саутгемптон" остается последней командой лиги с 9 очками в своем активе.
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АПЛ, 27-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Томас Брамалл (Англия)
"Челси" - "Саутгемптон" 4:0
Голы: Нкунку (24), Нету (36), Колвилл (44), Кукурелья (78)
Видеообзор матча:
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