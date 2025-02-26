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Челси присматривается к талантливому форварду из АПЛ

Англия

Лондонский клуб продолжает поиски качественных усилений на следующий сезон

Челси присматривается к талантливому форварду из АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" решил ускорить свой трансферный план на следующий сезон и обратил внимание на Лиама Делапа. Нападающий "Ипсвича" является одним из вариантов, которые рассматривает лондонский клуб для усиления атаки и конкуренции с Николя Джексоном.

Руководство "синих" уже отправило скаутов, чтобы внимательно следить за игрой Делапа. Нападающий проводит сильный сезон, и его выступления привлекли внимание нескольких клубов АПЛ. "Ипсвич", понимая растущий интерес к своему игроку, установил на него цену около 40 миллионов фунтов. "Челси" может быть готов выложить эту сумму.

Связь между Мареской и Делапом не новая. Они уже работали вместе в молодежных командах "Ман Сити", где нападающий зарекомендовал себя как талантливый бомбардир. Этот фактор может стать решающим в трансфере, поскольку "Челси" отдает приоритет игрокам с высоким потенциалом развития.

Однако конкуренция за форварда будет серьезной. "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" также заинтересованы в Делапи.

Добавим, что в этом сезоне на счету 22-летнего форварда 10 голов и 2 ассиста в 27 матчах за "Ипсвич" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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