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Мареска - о разгроме Саутгемптона: Это очень важная победа для нас

Англия

Наставник "синих" доволен результатом своей команды в последнем матче

Мареска - о разгроме Саутгемптона: Это очень важная победа для нас

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска отреагировал на победу в матче против "Саутгемптона" (4:0).

"Это очень важная победа для нас, потому что отныне результат каждого поединка играет серьезную роль в этом сезоне. Мы очень счастливы, что нам удалось получить три очка и подняться выше в турнирной таблице АПЛ. Нам нужно контролировать ситуацию от начала и до конца матча. Мы показали великолепную игру сегодня".

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"У нас была ужасная серия из трех поражений, но мы все еще находимся на четвертом месте, имея лишь не одно очко меньше, чем у третьей команды лиги. Мы хотим хотим завершить этот сезон как можно лучше", — добавил Мареска.

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Напомним, что "Челси" проведет свой следующий матч 6-го марта в 1/8 финала Лиги конференеций против "Копенгагена".

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Челси (Лондон) АПЛ Энцо Мареска Саутгемптон
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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Андрей Журба
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