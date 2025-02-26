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Второе поражение подряд для вишен в АПЛ. Брайтон - Борнмут 2:1. Обзор матча
Без украинца дела идут плохо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут" без Ильи Забарного не смог зацепиться за очки во втором матче в Английской Премьер-лиге против "Брайтона" в этом сезоне. Команда Андони Ираолы потерпела досадное поражение в конце второго тайма. Судьбу поединка решил Дэнни Уэлбек, который забил через три минуты после выхода на замену.
После этого поединка "Борнмут" с 43 очками опустился на седьмое место. А "Брайтон", набрав три очка, поднялся на восьмую строчку, имея в своем активе такое же количество баллов, но худшую разницу забитых и пропущенных голов.
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АПЛ, 27-й тур
Стадион: "Амэкс Стэдиум" (Брайтон)
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
"Брайтон" - "Борнмут" 2:1
Голы: Жуан Педро (12, пен.), Уэлбек (75) — Клюйверт (61)
Видеообзор матча:
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