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Избиение львов в Лондоне. Кристал Пэлас - Астон Вилла 4:1. Видео голов и обзор матча
Провал коллектива Эмери
Getty Images/Global Images Ukraine
"Кристал Пэлас" разгромил "Астон Виллу" в поединке 27-го тура чемпионата Англии.
Дублем в составе "орлов" отличился Исмаила Сарр.
В турнирной таблице АПЛ "Кристал Пэлас" на данный момент занимает 12-е место, "Астон Вилла" - 10-е.
Английская Премьер-лига, 27 тур
"Селхерст Парк" (Лондон)
"Кристал Пэлас" - "Астон Вилла" 4:1
Голы: Сарр 29, 71, Матета 59, Нкетиа 90+1 – Роджерс 52
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