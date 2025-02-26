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Избиение львов в Лондоне. Кристал Пэлас - Астон Вилла 4:1. Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено

Провал коллектива Эмери

Избиение львов в Лондоне. Кристал Пэлас - Астон Вилла 4:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кристал Пэлас" разгромил "Астон Виллу" в поединке 27-го тура чемпионата Англии.

Дублем в составе "орлов" отличился Исмаила Сарр.

В турнирной таблице АПЛ "Кристал Пэлас" на данный момент занимает 12-е место, "Астон Вилла" - 10-е.

Английская Премьер-лига, 27 тур

"Селхерст Парк" (Лондон)

"Кристал Пэлас" - "Астон Вилла" 4:1

Голы: Сарр 29, 71, Матета 59, Нкетиа 90+1 – Роджерс 52

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