  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ветеран Брайтона сравнялся по количеству голов с лучшим бомбардиром команды в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ветеран Брайтона сравнялся по количеству голов с лучшим бомбардиром команды в АПЛ

Англия

Экс-нападающий сборной Англии оказался в шаге от рекорда

Ветеран Брайтона сравнялся по количеству голов с лучшим бомбардиром команды в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ветеран "Брайтона" сравнялся по количеству голов с лучшим бомбардиром команды в АПЛ.

В домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" (2:1) 34-летний Дэнни Уэлбек забил свой 30-й гол в составе "мартинов". Таким образом он сравнялся по количеству голов в АПЛ с Паскалем Гросом, который сейчас является лучшим бомбардиром команды в истории этого турнира.

Также добавим, что Уэлбек обошел Гросса по количеству голов за "Брайтон" во всех турнирах. У англичанина их теперь 33, тогда как на счету немецкого полузащитника 32 забитых мяча.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Дэнни Уэлбек присоединился к "Брайтону" из "Уотфорда" на правах свободного агента осенью 2020 года, став основным нападающим "чаек". В этом сезоне он забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 24 матчах за клуб.

По теме
yellow-arrow
Эрик тен Хаг откровенно высказался о пребывании в Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Легенда Арсенала опасается, что их элитное трио может уйти
yellow-arrow
Впервые с 1985 года Фулхэм одержал победу на легендарном стадионе
АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Паскаль Гросс Дэнни Уэлбек
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости