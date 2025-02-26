Ветеран "Брайтона" сравнялся по количеству голов с лучшим бомбардиром команды в АПЛ.

В домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" (2:1) 34-летний Дэнни Уэлбек забил свой 30-й гол в составе "мартинов". Таким образом он сравнялся по количеству голов в АПЛ с Паскалем Гросом, который сейчас является лучшим бомбардиром команды в истории этого турнира.

All-time Premier League scorers for Brighton:

30 - Pascal Gross

30 - Danny Welbeck (????) pic.twitter.com/c2AmegYhYA — Premier League (@premierleague) February 26, 2025

Также добавим, что Уэлбек обошел Гросса по количеству голов за "Брайтон" во всех турнирах. У англичанина их теперь 33, тогда как на счету немецкого полузащитника 32 забитых мяча.

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Напомним, что Дэнни Уэлбек присоединился к "Брайтону" из "Уотфорда" на правах свободного агента осенью 2020 года, став основным нападающим "чаек". В этом сезоне он забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 24 матчах за клуб.