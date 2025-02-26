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Волки все ближе к зоне вылета. Вулверхэмптон - Фулхэм 1:2. Видео голов и обзор матча

Англия

Неудовлетворительный результат для подопечных Перейры

Волки все ближе к зоне вылета. Вулверхэмптон - Фулхэм 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Фулхэм" одержал минимальную победу над "Вулверхэмптоном" в 27-м туре чемпионата Англии.

Решающий гол в поединке забил форвард "дачников" Родриго Муниз.

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Английская Премьер-лига. 27-й тур.

25 февраля. Вулверхэмптон. "Молинью"

"Вулверхэмптон" – "Фулхэм" 1:2

Голы: Гомес 18 - Сессеньон 1, Муниз 47

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