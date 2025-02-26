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Волки все ближе к зоне вылета. Вулверхэмптон - Фулхэм 1:2. Видео голов и обзор матча
Неудовлетворительный результат для подопечных Перейры
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фулхэм" одержал минимальную победу над "Вулверхэмптоном" в 27-м туре чемпионата Англии.
Решающий гол в поединке забил форвард "дачников" Родриго Муниз.
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Английская Премьер-лига. 27-й тур.
25 февраля. Вулверхэмптон. "Молинью"
"Вулверхэмптон" – "Фулхэм" 1:2
Голы: Гомес 18 - Сессеньон 1, Муниз 47
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