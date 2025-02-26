Впервые с 1985 года Фулхэм одержал победу на легендарном стадионе

Лондонский "Фулхэм" впервые с 1985 года одержал победу на легендарном английском стадионе.

В выездном матче против "Вулверхэмптона" (1:2) на "Молинью" игроки "коттеджеров" прервали серию, которая длилась почти 40 лет. "Фулхэм" впервые с апреля 1985 года обыграл "волков" в чемпионате Англии, одержав свою первую победу над ними в истории Анлийской Премьер-лиги.

Отметим, что беспроигрышная серия "Вулвз" в домашних матчах против "дачников" продолжалась в течение 15 игр. Кроме того, это лишь второй случай в истории АПЛ, когда они выиграли три матча подряд на выезде. Впервые это случилось в 2008 году.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На данный момент "Фулхэм" с 42 очками занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ после 27 сыгранных туров.