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Впервые с 1985 года Фулхэм одержал победу на легендарном стадионе
Пришлось ждать почти 40 лет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Фулхэм" впервые с 1985 года одержал победу на легендарном английском стадионе.
В выездном матче против "Вулверхэмптона" (1:2) на "Молинью" игроки "коттеджеров" прервали серию, которая длилась почти 40 лет. "Фулхэм" впервые с апреля 1985 года обыграл "волков" в чемпионате Англии, одержав свою первую победу над ними в истории Анлийской Премьер-лиги.
Отметим, что беспроигрышная серия "Вулвз" в домашних матчах против "дачников" продолжалась в течение 15 игр. Кроме того, это лишь второй случай в истории АПЛ, когда они выиграли три матча подряд на выезде. Впервые это случилось в 2008 году.
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На данный момент "Фулхэм" с 42 очками занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ после 27 сыгранных туров.
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