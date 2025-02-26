  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Впервые с 1985 года Фулхэм одержал победу на легендарном стадионе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впервые с 1985 года Фулхэм одержал победу на легендарном стадионе

Англия

Пришлось ждать почти 40 лет

Впервые с 1985 года Фулхэм одержал победу на легендарном стадионе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Фулхэм" впервые с 1985 года одержал победу на легендарном английском стадионе.

В выездном матче против "Вулверхэмптона" (1:2) на "Молинью" игроки "коттеджеров" прервали серию, которая длилась почти 40 лет. "Фулхэм" впервые с апреля 1985 года обыграл "волков" в чемпионате Англии, одержав свою первую победу над ними в истории Анлийской Премьер-лиги.

Читайте такжеВолки все ближе к зоне вылета. Вулверхэмптон - Фулхэм 1:2. Видео голов и обзор матча

Отметим, что беспроигрышная серия "Вулвз" в домашних матчах против "дачников" продолжалась в течение 15 игр. Кроме того, это лишь второй случай в истории АПЛ, когда они выиграли три матча подряд на выезде. Впервые это случилось в 2008 году.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На данный момент "Фулхэм" с 42 очками занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ после 27 сыгранных туров.

По теме
yellow-arrow
Эрик тен Хаг откровенно высказался о пребывании в Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Легенда Арсенала опасается, что их элитное трио может уйти
yellow-arrow
Волки все ближе к зоне вылета. Вулверхэмптон - Фулхэм 1:2. Видео голов и обзор матча
Вулверхэмптон Фулхэм (Лондон) АПЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости