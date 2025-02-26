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Легенда Арсенала опасается, что их элитное трио может уйти
Беспокойство относительно ключевых игроков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После поражения от "Вест Хэма" (0:1) в субботу команда Артеты отстает от "Ливерпуля" на 11 очков, имея игру в запасе. Эксперты, в частности Гари Невилл и Джейми Каррагер, уже заявили, что борьба за титул фактически завершена.
Легенда "Арсенала" Иан Райт же опасается, что если клуб в третий раз подряд финиширует без титула, а летнее трансферное окно не поразит амбициозностью, клубу будет трудно договориться о новых контрактах с главными звездами.
"Когда речь идет о продлении контрактов с Сака, Габриэлем и Салиба, учитывая ситуацию сейчас, эти переговоры, пожалуй, сильно затянутся. Мы можем оказаться в ситуации, подобной той, что сейчас в "Ливерпуле" с Трентом, Салахом и ван Дейком.
Если бы я был одним из этих игроков, то мои агенты точно бы говорили мне: "Давай подождем, у нас еще два года контракта, давай посмотрим, кого они подпишут летом. Мы знаем, что тренер продлил соглашение, но надо подождать". Если клуб не приведет футболистов, которые помогут нам сделать следующий шаг...
Посмотрите на Салиба – "Реал" забрал бы его хоть завтра. Почему бы не дождаться лета, чтобы увидеть, каких игроков мы подписываем? Людям, которые принимают решения в клубе, стоит быть осторожными", – сказал Райт.
Добавим, что контракты Сака, Салиба и Габриэля действуют до лета 2027 года.
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