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Эрик тен Хаг откровенно высказался о пребывании в Манчестер Юнайтед

Англия

Нидерландский специалист ценит любовь и поддержку от фанатов "красных дьяволов"

Эрик тен Хаг откровенно высказался о пребывании в Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о своем времени в клубе и любви к болельщикам.

"Я наслаждался своим пребыванием в клубе. Английский футбол особенный. Болельщики преданы команде, игрокам и персоналу. Я могу быть искренне благодарен за это. Мы также дали кое-что фанатам "Манчестер Юнайтед". Мы выиграли два титула, после шести лет без трофеев. Меня ценили, и я всегда это чувствовал, когда гулял по улицам Манчестера.

Что делает болельщиков "Манчестер Юнайтед" такими особенными, так это то, что они поддерживают команду всегда, даже после серьезных неудач. Они демонстрируют свою веру в команду", — добавил Эрик тен Хаг.

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Напомним, что "Манчестер Юнайтед" уволил 55-летнего Эрика тен Хага с поста главного тренера команды в конце октября прошлого года. На его место пришел Рубен Аморим, который до этого возглавлял лисбанский "Спортинг".

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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