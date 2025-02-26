Манчестер Сити хочет подписать одноклубника Забарного

Как сообщает издание Fichajes, "Ман Сити" решил присоединиться к борьбе за Дина Хейсена - защитника "Борнмута", которым уже активно интересуются "Ливерпуль" и "Челси".

Его клаусула в 50 миллионов фунтов делает трансфер дорогим, но вполне доступным для финансово мощных клубов, таких как "Сити", которые не исключают возможности еще одного усиления в защите после трансферов Абдукодира Хусанова и Витора Рейса.

"Челси" уже длительное время следит за ним и даже рассматривал его трансфер в зимнее окно. Лондонцы также заинтересованы в его партнере по "Борнмуту" Илье Забарном.

В то же время "Ливерпуль" видит в Хейзене потенциальную замену Вирджилу ван Дейку, что делает "мерсисайдцев" серьезным конкурентом в борьбе за его подпись.

Добавим, что в этом сезоне Хейсен сыграл 24 матча за "Борнмут" во всех турнирах, забив 2 гола.