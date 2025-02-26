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Капитан Ливерпуля готов к вызову, который стоит перед его командой в АПЛ
Лидер обороны мерсисайдцев призывает сохранять спокойствие и сосредотачиваться на каждой следующей игре
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Перед матчем против "Ньюкасла" в АПЛ капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк дал комментарий клубному сайту.
"Каждый из нас выложился на полную в матче против "Манчестер Сити". Мы провели великолепный матч и добыли важные три очка. Однако мы продолжаем свой путь, перед нами стоит серьезный вызов в АПЛ, но мы настроены сохранять спокойствие и сосредотачиваться на каждом следующем поединке".
"Мы начали готовиться к матчу с "Ньюкаслом" сразу же после финального свистка на "Этихаде". Они создали нам проблемы в матче на "Сент-Джеймс Парк" в декабре, который закончился со счетом 3:3, с тех пор они демонстрируют отличные результаты. Мы должны быть готовы ко всему. Надеюсь, что мы сможем порадовать наших болельщиков, а они будут максимально поддерживать нас", — добавил нидерландец.
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Напомним, что матч между "Ливерпулем" и "Ньюкаслом" состоится сегодня, 26-го февраля. Начало игры в 22:15.
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