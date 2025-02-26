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Полузащитник Ньюкасла рассказал о своей игровой зависимости

Англия

Поделился, как смог преодолеть ее

Полузащитник Ньюкасла рассказал о своей игровой зависимости

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали рассказал в интервью о своих проблемах с игровой зависимостью, которые привели к его дисквалификации, и поделился, как он их преодолел.

"Мой образ жизни был негативным. Я закрылся от всех, и это изменило мое поведение - даже с теми, кого я любил и кто любил меня. Таким я был и на тренировках, и дома, с друзьями и семьей. К счастью, сейчас я другой.

Это стало привычкой в 17-18 лет. А потом - нормой, которая занимала все больше моего времени. То, что это было онлайн, отгородило меня от всего - я закрылся в себе.

Я никогда не думал, что у меня зависимость. Когда человек оказывается в такой ситуации, трудно спросить его, болен ли он. Он всегда ответит "нет", даже если чувствует, что это неправда. Он просто не может этого признать, поэтому пытается скрыть", - рассказал Тонали.

После обнаружения проблемы Тонали некоторое время избегал общения и даже отказался от мобильного телефона.

"Первые два месяца я был оторван от всех. Но когда вернулся к жизни, к тренировкам без матчей, я осознал, что расплачиваюсь за свои поступки. За последний год я не пользовался телефоном 6 месяцев. И действительно почувствовал свободу - я был в порядке даже без него", - говорит Тонали.

Добавим, что в этом сезоне на счету 24-летнего итальянца 3 гола и 2 ассиста в 31 матче за "Ньюкасл" во всех турнирах.

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Ньюкасл Сандро Тонали
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Источник:
La Repubblica
Опубликовал: Алексей Полищук
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