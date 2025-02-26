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Слот - перед игрой с Ньюкаслом: Мне нравится стиль Хау
Комплимент коллеге
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот дал комментарий перед противостоянием с "Ньюкаслом" в 27-м туре АПЛ.
"Мне нравится стиль игры, введенный Эдди Хау. Они всегда выходят на поле с четким игровым планом, играют на высоких скоростях, интенсивно как с мячом, так и без него, и это очень помогает нападающему, ведь чем лучше его партнеры, тем больше шансов он получает. У них огромный атакующий потенциал. Обычно они не пропускают много голов, поскольку очень агрессивно защищаются.
Я смотрел – не специально к этому матчу, а просто из любопытства – полуфинал, который они играли против "Арсенала", и мы все знаем, насколько хорошо "канониры" атакуют и обороняеются. Но в том поединке "Ньюкасл" просто не давал им шансов у своих ворот благодаря насыщенной обороне, возможно, подобно тому, как мы играли против "Сити" - всеми 10 или 11 игроками. Они могут забивать голы, но также умеют грамотно обороняться, и именно это делает их таким сложным соперником", – сказал Слот.
Матч "Ливерпуль" - "Ньюкасл" пройдет сегодня, 26 февраля. Начало – 22:15.
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