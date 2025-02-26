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Арне Слот получил дисквалификацию и штраф за неподобающее поведение после матча с Эвертоном

Англия

Наставник "красных" наказан за эмоциональность после мерсисайдского дерби

Арне Слот получил дисквалификацию и штраф за неподобающее поведение после матча с Эвертоном

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот получил дисквалификацию и серьезный штраф за неподобающее поведение после матча с "Эвертоном" (2:2). Менеджер "красных" согласился с обвинением от Футбольной ассоциации Англии (ФА).

Сообщается, что 46-летний нидерландский специалист и его ассистент Сипке Хулсхофф дисквалифицированы на два матча в АПЛ. В поединке с "Ньюкаслом", который состоится сегодня, 26-го февраля, командой будет руководить Джон Хейтинга. Кроме того, Слот и Хулсхофф были оштрафованы на 70 и 7 тысяч фунтов стерлингов соответственно.

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В сообщении от ФА говорится о том, что "Ливерпуль" и "Эвертон" дополнительно были оштрафованы на 50 и 65 тысяч соответственно за неспособность контролировать игроков после финального свистка.

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Напомним, что ранее Арне Слот извинился за неспортивное поведение после матча с "Эвертоном".

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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