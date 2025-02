Таловеров и тренер-беженец спасают Плимут от вылета из Чемпионшипа. Что это за клуб и почему их называют Пилигримы

Чемпионшип - второй футбольный дивизион Англии, который не менее интересный, чем АПЛ, Бундеслига и все остальные топ-чемпионаты Европы. Здесь разворачивается огненная борьба с непредсказуемыми результатами за получение путевки в АПЛ или сохранение места во второй лиге. Чемпионшип вырастил множество футболистов, которые со временем становились и становятся ключевыми игроками клубов АПЛ, Серии А, Бундеслиги. С января 2025 года украинские болельщики, наверняка, начали уделять более пристальное внимание чемпионшипу, в котором выступает футболист сборной Украины Максим Таловеров. Центральный защитник подписал контракт с "Плимут Аргайл" на 3,5 года. Клуб из Чемпионшипа заплатил за футболиста два миллиона евро. На момент подписания контракта с Таловеровым "Плимут" занимал последнюю строчку в турнирной таблице (29 тур, 24-е). Что же это за клуб и есть ли шанс у Таловерова не вылететь в Третий дивизион Англии?

Если посмотреть на цвета экипировки английских футбольных клубов, то создается впечатление, что зеленый - самый нелюбимый. Только две команды выходят на поле в цветах весенней травы - "Йовил Таун" и "Плимут Аргайл" из одноименного города Плимут. Небольшой городок расположился в бухте между устьями рек Плима и Тамара. К ХIV веку Плимут занял ведущее место среди военных и торговых портов Англии. Именно из Плимута в 1620 году отправился корабль "Мэйфлауэр" к берегам Северной Америки с желающими строить новую жизнь на другом континенте. В честь искателей приключений футбольный клуб "Плимут" и получил прозвище "пилигримы". А на эмблеме клуба изображен "Мэйфлауэр".

