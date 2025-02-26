Таловеров и тренер-беженец спасают Плимут от вылета из Чемпионшипа. Что это за клуб и почему их называют Пилигримы

Чемпионшип - второй футбольный дивизион Англии, который не менее интересный, чем АПЛ, Бундеслига и все остальные топ-чемпионаты Европы. Здесь разворачивается огненная борьба с непредсказуемыми результатами за получение путевки в АПЛ или сохранение места во второй лиге. Чемпионшип вырастил множество футболистов, которые со временем становились и становятся ключевыми игроками клубов АПЛ, Серии А, Бундеслиги. С января 2025 года украинские болельщики, наверняка, начали уделять более пристальное внимание чемпионшипу, в котором выступает футболист сборной Украины Максим Таловеров. Центральный защитник подписал контракт с "Плимут Аргайл" на 3,5 года. Клуб из Чемпионшипа заплатил за футболиста два миллиона евро. На момент подписания контракта с Таловеровым "Плимут" занимал последнюю строчку в турнирной таблице (29 тур, 24-е). Что же это за клуб и есть ли шанс у Таловерова не вылететь в Третий дивизион Англии?

"Зеленые пилигримы"

Если посмотреть на цвета экипировки английских футбольных клубов, то создается впечатление, что зеленый - самый нелюбимый. Только две команды выходят на поле в цветах весенней травы - "Йовил Таун" и "Плимут Аргайл" из одноименного города Плимут. Небольшой городок расположился в бухте между устьями рек Плима и Тамара. К ХIV веку Плимут занял ведущее место среди военных и торговых портов Англии. Именно из Плимута в 1620 году отправился корабль "Мэйфлауэр" к берегам Северной Америки с желающими строить новую жизнь на другом континенте. В честь искателей приключений футбольный клуб "Плимут" и получил прозвище "пилигримы". А на эмблеме клуба изображен "Мэйфлауэр".

The magnificent Mayflower II, a newly restored replica of the Pilgrims’ original, makes its way home to Plymouth, Massachusetts. #Mayflower400 pic.twitter.com/xGPXfr0bzO — U.S. Ambassador to the UK (@USAmbUK) August 6, 2020

Футбольный клуб имеет две даты основания. В 1886 году была создана команда из военнослужащих и студентов государственного учебного учреждения. Через восемь лет команда распалась. В 1897 году владелец одного из самых больших универмагов города Кларенс Ньюби Спунер решил, что для полного счастья ему не хватает собственной футбольной команды. Вложив немаленькую сумму денег, Кларенс собрал парней, желающих не только гонять мяч, а и побеждать.

Уже через три года команда из Плимута стала победителем Первой лиги Девона. Празднование чемпионского титула "Плимут Аргайл" провел на стадионе "Хоум Парк". Предусмотрительный бизнесмен выкупил спортивную арену у города за несколько месяцев до победы его команды ("Плимут Аргайл" проводит свои домашние матчи и сегодня на "Хоум Парк"). Через несколько лет Кларенс сдавал в аренду "Хоум Парк" профессиональным футбольным клубам Высшей лиги для проведения товарищеских матчей. Вначале 20 века спортивная арена имела футбольное поле, одну деревянную трибуну и вмещала всего две тысячи болельщиков. К 1920 году "Плимут" с финансовой помощью болельщиков и возможностями Кларенса провел грандиозную реконструкцию стадиона. Теперь футбольное поле окружали красивые трибуны с четырех сторон. А над одной из них красовалась даже крыша. Во время Второй Мировой Войны, к сожалению, стадион был разрушен, а подсобные помещения отданы в распоряжение армии. Второе грандиозное строительство домашнего стадиона "Плимута" было завершено в 1952 году. На этот раз современная (на тот момент) арена имела отличное футбольное поле, четыре трибуны с крышей и прожектора.

В 1903 году "Плимут Аргайл" получил статус профессионального клуба. "Пилигримы" были заявлены в чемпионат Западной лиги и Южной лиги. Первый официальный матч, как профессиональная команда" "Плимут" провел против "Вест Хэма" (Западная лига). А через несколько дней "пилигримы" провели матч в Южной лиге с "Нортгемптон Таун".

В 1913 году "Плимут" стал чемпионом Южной лиги. К сожалению, Первая Мировая Война прервала все чемпионаты. Футбол в Англии возобновился только в 1919 году. "Плимут" стал участником Третьего Дивизиона. На протяжении шести сезонов "пилигримы" занимали второе место. Большинство болельщиков были уверены, что их "Плимут" просто не хотят видеть во Втором Дивизионе авторитетные люди Футбольной лиги. Но все сомнения были развеяны в 1930 году, когда "Плимут" влетел во Второй дивизион. Но ненадолго.

До 1939 года "пилигримы" то взлетали вверх, то падали вниз (в Третий Дивизион). Собственно, до сегодняшнего дня "Плимут" продолжает прыгать из второй лиги в третью и наоборот. На протяжении всего времени существования клуб ни один раз испытывал большие финансовые проблемы, а болельщики - разочарования. Но каждый раз находился очередной бизнесмен или олигарх, который готов был вложить деньги в футбол и спасти "Плимут" от банкротства. Конечно, обидно, что "Плимут" так ни разу и не смог ворваться в АПЛ. Но этому есть объяснение. В составе "пилигримов" никогда не было супер талантливых игроков. Все свои достижение команда добывала исключительно благодаря трудолюбию и мотивации.

Возможно, через несколько лет у "Плимута" будет шанс все-таки почувствовать вкус АПЛ...

"Плимут" сегодня

Сезон 2023/2024 для "Плимута" принес много волнительных моментов. Из плохих - реальный шанс вновь упасть в Третий дивизион. Из хороших - спасение в последних турах и назначение нового главного тренера Уэйна Руни. От легенды "Манчестер Юнайтед" ожидали хороших результатов в следующем сезоне. Но Руни не удалось стартовать в сезоне 2024/2025 положительно. "Плимут" застрял на последнем месте в турнирной таблице и в январе отправил в отставку англичанина.

Пост главного тренера занял Мирон Муслич. Новый наставник "пилигримов" считает себя оптимистичным и позитивным человеком, который готов к любым трудностям. В девять лет Мирон вместе со своей семьей оказался в эпицентре военных действий в Боснии. Семья бежала из Бихача (родной город Муслича) в Австрию. Не зная языка, не имея денег и жилья Мусличи начали новую жизнь в Инсбруке. Каждому удалось найти себя в, казалось на первый взгляд, неприступной холодной Австрии. Родители работали, стараясь обеспечить своим детям достойное образование. Маленький Мирон неожиданно для родителей и для себя заинтересовался футболом. Детское увлечение переросло в профессиональное занятие.

Всю карьеру игрока Муслич провел в клубах второго дивизиона Австрии. На несколько лет уезжал выступать в Хорватию (в клуб второго дивизиона). Правда, в 2007 году отправился в "Рид", который выступал в Первой лиге Австрии. Но провел всего четыре матча и вернулся в команду из Третьего дивизиона.

Муслич выступал на позиции форварда. И надо сказать, достаточно успешно. Забивал Мирон много. Самый результативный период Мирона с 2012 года по 2015. Футболист выступал за "Унион Вайскирхен". В 65 матчах форвард забил 64 гола. В 2017 году Мирон повесил бутсы на гвоздь и начал тренерскую карьеру.

Boss x Skipper ???? pic.twitter.com/T4vkWVso6v — Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 22, 2025

Приступив к обязанностям главного тренера в "Плимуте", Мирон Муслич дал понять, что он не боится трудностей, с которыми столкнется в Чемпионшипе. "Я готов ко всему. После всех невзгод, которые пережила моя семья во время бегства от войны, все остальное кажется не таким уж и сложным. Вперед надо смотреть с оптимизмом".

"Плимут" - не первое знакомство Муслича и Таловерова

В январе "Плимут" подписал Максима Таловерова. И тут надо обратить внимание, что Муслич неплохо знает Максима. Осенью 2024 года Таловеров выступал за "ЛАСК" (Австрийская Бундеслига), а Муслич возглавлял "Серкль Брюгге" ( Бельгийская Про-лига). 7 ноября 2024 года команды встречались в Лиге конференций (3-й тур общего этапа). Матч завершился без голов (0:0) от обеих команд. И то, что команде Муслича не удалось забить ЛАСКу, есть заслуга уже экс-защитника австрийского клуба Таловерова. Нет сомнений, что перед матчем с "Серкль Брюгге" Мирон Муслич хорошо изучил своего соперника (ЛАСК) и качества Таловерова в том числе.

В январе 2025 года футбольный путь игрока и тренера пересеклись в одной точке - "Плимут Аргайл". Совпадение или нет, но с приходом Таловерова "пилигримы" поднялись с 24-го места на 22-е. Из пяти матчей в составе с Максимом "Плимут" выиграл два матча, один проиграл и два сыграл вничью (АПЛ). Ну а победе над "Ливерпулем" в Кубке Англии (Таловеров провел 90 минут на поле) нет границ удивления. "Максим хорошо владеет мячом, у него прекрасная физическая форма. И он отличный защитник. Я очень рад, что Максим будет в нашей команде", - прокомментировал Мирон Муслич трансфер Таловерова в "Плимут".

Впереди "Плимут" ожидает очень жесткая борьба за выживание в Чемпионшипе. То, что команда поднялась на две строчки вверх, еще ни о чем не говорит. Футбол непредсказуем. Но ведь и возможен более приятный вариант. В Чемпионшипе 46 туров (один сезон). 34 матча уже сыграно. Впереди 12 игр, которые могут поднять "Плимут" еще на несколько ступенек выше. И, возможно, через несколько лет "пилигримы" совершат чудо - впервые за всю историю существования клуба влетят в АПЛ.

Ну а пока все мысли Муслича, Таловерова и всех игроков "Плимута" о матче с "Манчестер Сити" (Кубок Англии, пятый раунд). От команды не веет безнадежностью после ухода Уэйна Руни. Муслич умеет мотивировать игроков. Положительные перемены видны на всех позициях от защиты до нападения. Один большой минус - "пилигримы" приедут в гости на "Этихад". Выездные матчи пока не очень результативны у команды Муслича. Но, есть вероятность, что и с этой проблемой главный тренер справится. Почему бы отважным "пилигримам" не выбить из турнира еще и хромающую команду Пепа Гвардиолы?