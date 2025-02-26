"Я вернусь". Звездный хавбек Челси отреагировал на победу над Саутгемптоном

Атакующий полузащитник лондонского "Челси" Коул Палмер отреагировал на победу своей команды над "Саутгемптоном" (4:0).

22-летний англичанин выложил сообщение в Инстаграм после того, как он не смог забить гол или отдать ассист в шестом матче подряд в АПЛ.

"Молодцы, ребята, +3 очка. Не волнуйтесь, я вернусь".

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Отметим, что в этом сезоне Коул Палмер забил 14 голов и отдал 6 ассистов в 27 матчах за "Челси" в АПЛ.