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"Я вернусь". Звездный хавбек Челси отреагировал на победу над Саутгемптоном

Англия

Футболист не собирается сдаваться

"Я вернусь". Звездный хавбек Челси отреагировал на победу над Саутгемптоном

Getty Images / Global Images Ukraine

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Атакующий полузащитник лондонского "Челси" Коул Палмер отреагировал на победу своей команды над "Саутгемптоном" (4:0).

22-летний англичанин выложил сообщение в Инстаграм после того, как он не смог забить гол или отдать ассист в шестом матче подряд в АПЛ.

"Молодцы, ребята, +3 очка. Не волнуйтесь, я вернусь".

"Я вернусь". Звездный хавбек Челси отреагировал на победу над Саутгемптоном - изображение 1

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Отметим, что в этом сезоне Коул Палмер забил 14 голов и отдал 6 ассистов в 27 матчах за "Челси" в АПЛ.

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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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