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Будущее основного голкипера Ньюкасла в клубе под вопросом
Не все довольны его выступлениями после травмы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее основного голкипера "Ньюкасла" в клубе остается под знаком вопросом.
По информации источников издания Football Insider, руководство "сорок" готово выслушать предложения от других команд в летнее трансферное окно по 32-летнему Нику Поупу. Английский голкипер не впечатляет своей игрой в последних матчах, и они собираются подписать 22-летнего Джеймса Траффорда из "Бернли" в качестве замены.
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В этом сезоне Ник Поуп провел 4 сухих матча в 19 поединках за "Ньюкасл" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.
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