Крис Вуд объяснил причины своего успеха в этом сезоне

33-летний нападающий "Ноттингем Форест" Крис Вуд проводит лучший сезон в карьере - в прошлом году он забил 14 голов и помог команде избежать вылета, а теперь уже имеет 18 забитых мячей за 12 туров до конца кампании. Когда в интервью L'Équipe его спросили, стал ли приход Нуну Эшпириту Санту на должность тренера переломным моментом, Вуд ответил следующее.

"Он дал мне шанс в стартовом составе, а затем выстроил стиль игры, который соответствует моим качествам. Я понял, что тренер может говорить много, но решающими являются его действия. Нуну доказал своими решениями, что верит в меня", - сказал Вуд.

Напомним, что сегодня, 26 февраля, "Ноттингем Форест", который занимает третье место в АПЛ, принимает второй "Арсенал". Сейчас команды разделяют шесть очков.