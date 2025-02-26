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Крис Вуд объяснил причины своего успеха в этом сезоне

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Тренер верит

Крис Вуд объяснил причины своего успеха в этом сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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33-летний нападающий "Ноттингем Форест" Крис Вуд проводит лучший сезон в карьере - в прошлом году он забил 14 голов и помог команде избежать вылета, а теперь уже имеет 18 забитых мячей за 12 туров до конца кампании. Когда в интервью L'Équipe его спросили, стал ли приход Нуну Эшпириту Санту на должность тренера переломным моментом, Вуд ответил следующее.

"Он дал мне шанс в стартовом составе, а затем выстроил стиль игры, который соответствует моим качествам. Я понял, что тренер может говорить много, но решающими являются его действия. Нуну доказал своими решениями, что верит в меня", - сказал Вуд.

Напомним, что сегодня, 26 февраля, "Ноттингем Форест", который занимает третье место в АПЛ, принимает второй "Арсенал". Сейчас команды разделяют шесть очков.

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Английская Премьер-лига Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту Крис Вуд
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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