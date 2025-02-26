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Главный тренер Тоттенхэма рассказал об адаптации зимнего новичка
Не стоит ожидать голевой феерии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал медленный старт Матиса Теля в английском футболе.
"Мы решили бросить его в бой и оставить в составе, потому что хотим нарастить его физическую готовность. Но если кто-то ожидает, что 19-летний парень сразу начнет феерить в АПЛ и забивать много голов, то это просто нереально.
Мы работаем с ним, помогаем адаптироваться. Ему нужно подтянуть физические кондиции, поскольку он не имел регулярной игровой практики. У него есть замечательные качества, и я вижу в нем потенциал как центрфорварда, хотя он может играть и на фланге. Он не будет таким, как Доминик Соланке или Лиам Делап - он другой тип нападающего. Но уже сейчас, глядя на него на тренировках, виден прогресс: его движения стали более естественными, он привыкает к нашему стилю игры.
Он делает все, что нужно команде, хоть пока и не получает признание или много голов. Но он растет, и я уверен, что мы еще увидим его настоящий уровень", - сказал Постекоглу.
Добавим, что с момента перехода Тель успел сыграть 4 матча и забить 1 гол во всех турнирах.
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