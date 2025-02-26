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Тренер Манчестер Юнайтед - о Хейлунд: Он имеет большой потенциал
Аморим высказался о нападающем МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о нападающем Расмусе Хейлунде.
"Расмус имеет большой потенциал. У него есть скорость, техника, он забил несколько голов. Иногда он не выбирает лучший бег, иногда он так стремится коснуться мяча, что отходит от ворот. Мы работаем над этим на тренировках, но иногда дело в уверенности игрока".
Расмус в текущем сезоне сыграл 33 матча, в которых забил 7 голов и отдал 1 ассист.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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