Тренер Манчестер Юнайтед - о Хейлунд: Он имеет большой потенциал

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о нападающем Расмусе Хейлунде.

"Расмус имеет большой потенциал. У него есть скорость, техника, он забил несколько голов. Иногда он не выбирает лучший бег, иногда он так стремится коснуться мяча, что отходит от ворот. Мы работаем над этим на тренировках, но иногда дело в уверенности игрока".