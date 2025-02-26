  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Манчестер Юнайтед - о Хейлунд: Он имеет большой потенциал
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Манчестер Юнайтед - о Хейлунд: Он имеет большой потенциал

Англия

Аморим высказался о нападающем МЮ

Тренер Манчестер Юнайтед - о Хейлунд: Он имеет большой потенциал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о нападающем Расмусе Хейлунде.

"Расмус имеет большой потенциал. У него есть скорость, техника, он забил несколько голов. Иногда он не выбирает лучший бег, иногда он так стремится коснуться мяча, что отходит от ворот. Мы работаем над этим на тренировках, но иногда дело в уверенности игрока".

Расмус в текущем сезоне сыграл 33 матча, в которых забил 7 голов и отдал 1 ассист.

Читайте такжеСыграет против Реала? Известен вердикт по дисквалификации Антони
По теме
yellow-arrow
Главный тренер Тоттенхэма рассказал об адаптации зимнего новичка
yellow-arrow
Крис Вуд объяснил причины своего успеха в этом сезоне
yellow-arrow
Будущее основного голкипера Ньюкасла в клубе под вопросом
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Расмус Хейлунд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости