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Гвардиола рассказал о сроках восстановления центрбека Манчестер Сити
Стоунз сможет вернуться на поле через 8-10 недель
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о сроках восстановления центрального защитника Джона Стоунза, который получил травму в матче Лиги чемпионов против "Реала".
По словам Гвардиолы, 30-летнему англичанину не понадобится операция. Он сможет вернуться на поле через 8-10 недель.
В текущем сезоне защитник провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.
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Источник:The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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