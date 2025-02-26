Гвардиола рассказал о сроках восстановления центрбека Манчестер Сити

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о сроках восстановления центрального защитника Джона Стоунза, который получил травму в матче Лиги чемпионов против "Реала".

По словам Гвардиолы, 30-летнему англичанину не понадобится операция. Он сможет вернуться на поле через 8-10 недель.

В текущем сезоне защитник провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.