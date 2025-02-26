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Гвардиола рассказал о сроках восстановления центрбека Манчестер Сити

Англия

Стоунз сможет вернуться на поле через 8-10 недель

Гвардиола рассказал о сроках восстановления центрбека Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о сроках восстановления центрального защитника Джона Стоунза, который получил травму в матче Лиги чемпионов против "Реала".

По словам Гвардиолы, 30-летнему англичанину не понадобится операция. Он сможет вернуться на поле через 8-10 недель.

В текущем сезоне защитник провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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