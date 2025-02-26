Три клуба АПЛ интересуются центрбеком Эвертона три клуба АПЛ

Центральным защитником "Эвертона" Джерредом Брентвейтом интересуются несколько клубов английской Премьер-лиги.

Как сообщает CaughtOffside, "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" заинтересованы в подписании 22-летнего футболиста летом.

"Эвертон" не планирует расставаться со своим игроком. Клуб намерен предложить Брентвейту новый долгосрочный контракт до 2029-2030 года.

Джерред в текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых отдал 1 результативную передачу.