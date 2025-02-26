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Три клуба АПЛ интересуются центрбеком Эвертона три клуба АПЛ

Англия

Эвертон не планирует расставаться со своим игроком

Три клуба АПЛ интересуются центрбеком Эвертона три клуба АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральным защитником "Эвертона" Джерредом Брентвейтом интересуются несколько клубов английской Премьер-лиги.

Как сообщает CaughtOffside, "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" заинтересованы в подписании 22-летнего футболиста летом.

"Эвертон" не планирует расставаться со своим игроком. Клуб намерен предложить Брентвейту новый долгосрочный контракт до 2029-2030 года.

Джерред в текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Екатерина Власова
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