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Три клуба АПЛ интересуются центрбеком Эвертона три клуба АПЛ
Эвертон не планирует расставаться со своим игроком
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральным защитником "Эвертона" Джерредом Брентвейтом интересуются несколько клубов английской Премьер-лиги.
Как сообщает CaughtOffside, "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" заинтересованы в подписании 22-летнего футболиста летом.
"Эвертон" не планирует расставаться со своим игроком. Клуб намерен предложить Брентвейту новый долгосрочный контракт до 2029-2030 года.
Джерред в текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых отдал 1 результативную передачу.
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Источник:CaughtOffside
Опубликовал: Екатерина Власова
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