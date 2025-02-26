Тренер Манчестер Юнайтед считает, что клубу необходимо изменить кадровый подход

Тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил о необходимости кардинальных изменений в кадровой политике клуба.

"Я думаю, что мы должны это показать. Мне легко быть здесь и говорить красивые слова... но нам нужно улучшить наше кадровое обеспечение, это чрезвычайно важно. Мы должны усилить команду. Мы должны выступать лучше и быть в Европе", - заявил Аморим.