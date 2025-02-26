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Тренер Манчестер Юнайтед считает, что клубу необходимо изменить кадровый подход

Англия

Это чрезвычайно важно (с)

Тренер Манчестер Юнайтед считает, что клубу необходимо изменить кадровый подход

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил о необходимости кардинальных изменений в кадровой политике клуба.

"Я думаю, что мы должны это показать. Мне легко быть здесь и говорить красивые слова... но нам нужно улучшить наше кадровое обеспечение, это чрезвычайно важно. Мы должны усилить команду. Мы должны выступать лучше и быть в Европе", - заявил Аморим.

Напомним, что ближайший матч "МЮ" состоится 26 февраля. Команда сыграет против "Ипсвича" в 21:30 по Киеву.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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