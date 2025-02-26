Гвардиола высказался о контракте Де Брюйне с Манчестер Сити

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о будущем полузащитника Кевина Де Брюйне.

"Де Брюйне должен принять решение, и это главное. Он полностью честен с самим собой, чтобы решить, что чувствует и что может сделать в следующий период своей жизни.

Летом ему исполнится 34, и ему нужно будет принять решение, как это сделал, например, Давид Сильва и другие".