Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола высказался о контракте Де Брюйне с Манчестер Сити
Летом ему исполнится 34, и ему нужно будет принять решение (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о будущем полузащитника Кевина Де Брюйне.
"Де Брюйне должен принять решение, и это главное. Он полностью честен с самим собой, чтобы решить, что чувствует и что может сделать в следующий период своей жизни.
Летом ему исполнится 34, и ему нужно будет принять решение, как это сделал, например, Давид Сильва и другие".
Напомним, что контракт Кевина с "Манчестер Сити" рассчитан до 30 июня 2025 года.
Читайте такжеМанчестер Сити готовит кадровую революцию на лето
По теме
Оцените этот материал:
Источник:City_Xtra
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Главное, что мы не являемся должниками". Зеленский рассказал детали соглашения с США по полезным ископаемым
- Известны новые правила, которые могут изменить футбол уже в следующем сезоне
- Лидер Барселоны прокомментировал матч против Атлетико
- Первое удаление в АПЛ. Илья Забарный получил прямую красную в матче против Вулверхэмптона. Видео момента
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- "Вышел покурить айкос и как пи***нуло", - Милевский чуть не пострадал от российских дронов
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000