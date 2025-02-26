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Гвардиола высказался о контракте Де Брюйне с Манчестер Сити

Англия

Летом ему исполнится 34, и ему нужно будет принять решение (с)

Гвардиола высказался о контракте Де Брюйне с Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о будущем полузащитника Кевина Де Брюйне.

"Де Брюйне должен принять решение, и это главное. Он полностью честен с самим собой, чтобы решить, что чувствует и что может сделать в следующий период своей жизни.

Летом ему исполнится 34, и ему нужно будет принять решение, как это сделал, например, Давид Сильва и другие".

Напомним, что контракт Кевина с "Манчестер Сити" рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Пеп Гвардиола
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Источник:
City_Xtra
Опубликовал: Екатерина Власова
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