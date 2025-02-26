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Стало известно, какую сумму заплатит МЮ, если уволит Аморима

Англия

12 миллионов фунтов стерлингов

Стало известно, какую сумму заплатит МЮ, если уволит Аморима

Getty Images / Global Images Ukraine

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Неудачные результаты "Манчестер Юнайтед" под руководством Рубена Аморима вызвали волну критики и слухов о возможной отставке португальского тренера.

По информации издания The Sun, руководство "Манчестер Юнайтед" могут уволить Аморима в конце сезона. В таком случае клуб будет обязан выплатить тренеру компенсацию в размере 12 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, Рубен Аморим возглавил "Манчестер Юнайтед" в ноябре прошлого года, заменив Эрика тен Хага.

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Источник:
The Sun
Опубликовал: Екатерина Власова
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