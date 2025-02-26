Стало известно, какую сумму заплатит МЮ, если уволит Аморима

Неудачные результаты "Манчестер Юнайтед" под руководством Рубена Аморима вызвали волну критики и слухов о возможной отставке португальского тренера.

По информации издания The Sun, руководство "Манчестер Юнайтед" могут уволить Аморима в конце сезона. В таком случае клуб будет обязан выплатить тренеру компенсацию в размере 12 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, Рубен Аморим возглавил "Манчестер Юнайтед" в ноябре прошлого года, заменив Эрика тен Хага.