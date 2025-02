АПЛ. Манчестер Юнайтед – Ипсвич Таун, 3:2. Итог игры решила вторая 45-минутка

Английская Премьер-лига, 27 тур

26 февраля 2025

"Манчестер Юнайтед" – "Ипсвич Таун", 3:2

Голы: Сэм Морси 22 (автогол), Маттейс де Лигт 26, Гарри Магуайр 47 — Джейден Филоджин 4, 45+2

Фавориты матча 27-го тура чемпионата Англии пропустили от аутсайдера таблицы уже на четвертой минуте игры - голом отметился полузащитник Джейден Филоджин после неточного паса Доргу на голкипера "МЮ". На десятой минуте "красные дьяволы" могли сравнять счет: после углового Магуайр ударил головой по мячу, но голкипер спас ворота. В середине первого тайма ни одна из команд не доминировала, а статистика ударов по воротам была одинаковой: 3 удара по воротам и по одному в створ. Однако перепасовка у "МЮ" была лучше, чем у гостей.

Ipswich have the opener inside four minutes at Old Trafford ????



Jaden Philogene taps it into the open net after a mix-up between Patrick Odorgu and Andre Onana. #MUNIPS pic.twitter.com/G94zO72Uy2 — Premier League (@premierleague) February 26, 2025

Однако в первом тайме "МЮ" удалось сравнять счет, хотя не обошлось без помощи игроков "Ипсвича" - полузащитник гостей после навеса Фернандеша случайно нанес удар по воротам своей команды. Через несколько минут уже и "Юнайтед" отметился голом, тем самым прервав 17-матчевую серию, в которой они не могли забить в первом тайме. Второй гол для "красных дьяволов" забил Де Лигт.

From behind to in front in 4 minutes ⚡️



A Sam Morsy own-goal pulled them level before a point-blank Matthijs de Ligt finish put Man Utd ahead against Ipswich. #MUNIPS pic.twitter.com/Yqh6eTNl04 — Premier League (@premierleague) February 26, 2025

Под конец первого тайма произошло множество событий. Первое - игрок "МЮ" получил красную карточку. Доргу влетел прямо в голень сопернику, арбитр не показал желтую полузащитнику, а сразу же красную. Из-за того, что "Юнайтед" оставался вдесятером, Рубен Аморим произвел замену: вместо Гарначо вышел Мазрауи. Но даже это решение не помогло "красным" удержать счет в свою пользу, ведь Джейден Филоджин сделал дубль.

Второй тайм для "дьяволов" начался позитивно, Магуайр забил третий гол, тем самым вывел свою команду вперед. Несмотря на то, что "МЮ" играл в меньшинстве, статистика ударов по воротам и в створ у команд была одинаковая. Владение мячом, хоть и преобладало у команды в "красной" форме, однако трактористы могли похвастаться своими 47%.

Перед началом 70-й минуты тренеры стали делать замены, чтобы освежить состав. "Ипсвич" пытался что-то сделать, но у команды Кирана Маккенна ничего не получалось, а вот "МЮ" прибегнул к известной тактике в футболе "автобус", но также подопечные Аморима пытались забить еще один гол, но это у них все-таки не получилось.

Матч 27 тура АПЛ закончился победой "Манчестер Юнайтед". Благодаря взятию трех очков "Юнайтед" разместился на 14-м месте, а "Ипсвич" все так же остался на ступеньке, отвечающей за выбывание из АПЛ.

Тренер: Рубен Аморим.

"Манчестер Юнайтед": Андре Онана, Лени Йоро (Виктор Линделёф), Гарри Магуайр, Диогу Далот, Маттейс де Лигт, Мануэль Угарте, Патрик Доргу, Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо (Нуссаир Мазрауи), Джошуа Зиркзее (Кристиан Эриксен), Расмус Хойлунд (Каземиро).

Тренер: Киран Маккенна.

"Ипсвич Таун": Алекс Палмер, Аксель Туанзебе (Бен Джонсон), Дара О'Ши, Лейф Дэвис (Джордж Херст), Джейкоб Гривз, Сэми Морси (Джек Тейлор), Джейден Филоген, Йенс Каюсте (Сэмми Смодич), Джек Кларк, Омари Хатчинсон (Нейтан Бродхед), Лиам Делап.

Предупреждение: Расмус Хойлунд 45+4, Джошуа Зиркзее 61, Нуссаир Мазрауи 85, Лени Йоро 90 — Сэм Морси 35, Дара О'Ши 45+4, Лиам Делап 85, Бен Джонсон 90+7.

Удаления: Патрик Доргу 43.