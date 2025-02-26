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АПЛ. Ноттингем Форест - Арсенал 0:0. Артета может прощаться с мечтами о титуле

Англия
Обновлено

Канониры не забивают во втором матче подряд в чемпионате Англии

АПЛ. Ноттингем Форест - Арсенал 0:0. Артета может прощаться с мечтами о титуле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Накануне матча против "Ноттингема" главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что только через его труп "канониры" перестанут бороться за титул АПЛ в этом сезоне. Несмотря на то, что его подопечные отставали на 11 очков от "Ливерпуля", баск пытался мотивировать свою команду после провального поединка с "Вест Хэмом" (0:1).

С первых минут в этой игре "лесники" были очень активными и много атаковали. Для них этот матч тоже был важен, ведь конкуренция за место в зоне Лиги чемпионов очень серьезная. Подопечные Нуну Эшпириту Санту недолго диктовали свою игру. "Арсенал" вскоре перехватил инициативу и доминировал в первом тайме, за исключением того, что до ударов в створ ворот от "канониров" дело не доходило. Обе команды, умеющие хорошо защищаться, всеми возможными методами мешали друг другу. Наибольшая угроза от гостей исходила лишь после подач со стандартов и угловых.

На 23-й минуте Риккардо Калафиори решил продемонстрировать свою технику. Итальянец мастерски качнул соперника в штрафной, развернулся и пробил по воротам, но его удар в дальний угол, к счастью для Матца Селса, отразила стойка. Это был единственный по-настоящему острый момент от обеих команд за первые 45 минут матча.

АПЛ. Ноттингем Форест - Арсенал 0:0. Артета может прощаться с мечтами о титуле - изображение 1

После перерыва Микель Артета решил снять с игры Калафиори, который заработал в первой половине желтую карточку. Впрочем, вместо итальянца на позицию левого защитника вышел не Александр Зинченко, а Киран Тирни. "Арсенал" начал выглядеть лучше в атаке. 17-летний Итан Нванери старался создавать моменты у ворот "лесников" и брал ответственность на себя.

Первый момент у гостей во втором тайме возник на 50-й минуте после углового. Микель Мерино пробил головой, но 28-летнему испанскому полузащитнику, который вынужденно играл на позиции форварда, забить не удалось. Хозяева не форсировали события и отлично защищались низким блоком, не давая "Арсеналу" подойти вплотную к их владениям.

На 70-й минуте матча Зинченко все же появился на поле. Украинец получил еще один шанс во втором поединке подряд, выйдя на этот раз в центр вместо Жоржиньо. На 83-й минуте Зинченко совершил практически идеальное забегание за спины защитников "Ноттингема", однако он находился в этом эпизоде в положении вне игры, поэтому если бы Мартин Эдегор и забил после передачи от 17-го номера "пушкарей", то взятие ворот все равно было бы отменено после просмотра ВАР. Нервная концовка не подарила нам голов, поэтому этот поединок завершился нулевой ничьей.

АПЛ. Ноттингем Форест - Арсенал 0:0. Артета может прощаться с мечтами о титуле - изображение 2

"Арсенал", потеряв очки во втором матче чемпионата подряд, теперь отстает от "Ливерпуля" на 13 пунктов. Команда Микеля Артеты остается на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 54 очка. "Ноттингем" также сохраняет за собой то место, которое они занимали перед началом тура, оставаясь на третьей строчке с 48 баллами.

АПЛ, 27-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

"Ноттингем Форест" — "Арсенал" 0:0

"Ноттингем Форест": Селс — Уильямс, Мурильо, Миленкович, Айна — Андерсон, Домингес (Данило, 63) — Хадсон-Одой, Гиббс-Уайт, Эланга (Йейтс, 62) — Вуд (Авонийи, 85)

"Арсенал": Райя — Калафиори (Тирни, 46), Габриэль, Салиба, Тимбер (Уайт, 86) — Райс, Жоржиньо (Зинченко, 70), Эдегор (Парти, 86) — Троссар, Мерино, Нванери (Стерлинг, 77)

Предупреждения: Миленкович (4) — Калафиори (3)

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