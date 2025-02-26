АПЛ. Ноттингем Форест - Арсенал 0:0. Артета может прощаться с мечтами о титуле

Накануне матча против "Ноттингема" главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что только через его труп "канониры" перестанут бороться за титул АПЛ в этом сезоне. Несмотря на то, что его подопечные отставали на 11 очков от "Ливерпуля", баск пытался мотивировать свою команду после провального поединка с "Вест Хэмом" (0:1).

С первых минут в этой игре "лесники" были очень активными и много атаковали. Для них этот матч тоже был важен, ведь конкуренция за место в зоне Лиги чемпионов очень серьезная. Подопечные Нуну Эшпириту Санту недолго диктовали свою игру. "Арсенал" вскоре перехватил инициативу и доминировал в первом тайме, за исключением того, что до ударов в створ ворот от "канониров" дело не доходило. Обе команды, умеющие хорошо защищаться, всеми возможными методами мешали друг другу. Наибольшая угроза от гостей исходила лишь после подач со стандартов и угловых.

На 23-й минуте Риккардо Калафиори решил продемонстрировать свою технику. Итальянец мастерски качнул соперника в штрафной, развернулся и пробил по воротам, но его удар в дальний угол, к счастью для Матца Селса, отразила стойка. Это был единственный по-настоящему острый момент от обеих команд за первые 45 минут матча.

После перерыва Микель Артета решил снять с игры Калафиори, который заработал в первой половине желтую карточку. Впрочем, вместо итальянца на позицию левого защитника вышел не Александр Зинченко, а Киран Тирни. "Арсенал" начал выглядеть лучше в атаке. 17-летний Итан Нванери старался создавать моменты у ворот "лесников" и брал ответственность на себя.

Первый момент у гостей во втором тайме возник на 50-й минуте после углового. Микель Мерино пробил головой, но 28-летнему испанскому полузащитнику, который вынужденно играл на позиции форварда, забить не удалось. Хозяева не форсировали события и отлично защищались низким блоком, не давая "Арсеналу" подойти вплотную к их владениям.

На 70-й минуте матча Зинченко все же появился на поле. Украинец получил еще один шанс во втором поединке подряд, выйдя на этот раз в центр вместо Жоржиньо. На 83-й минуте Зинченко совершил практически идеальное забегание за спины защитников "Ноттингема", однако он находился в этом эпизоде в положении вне игры, поэтому если бы Мартин Эдегор и забил после передачи от 17-го номера "пушкарей", то взятие ворот все равно было бы отменено после просмотра ВАР. Нервная концовка не подарила нам голов, поэтому этот поединок завершился нулевой ничьей.

"Арсенал", потеряв очки во втором матче чемпионата подряд, теперь отстает от "Ливерпуля" на 13 пунктов. Команда Микеля Артеты остается на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 54 очка. "Ноттингем" также сохраняет за собой то место, которое они занимали перед началом тура, оставаясь на третьей строчке с 48 баллами.

АПЛ, 27-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

"Ноттингем Форест" — "Арсенал" 0:0

"Ноттингем Форест": Селс — Уильямс, Мурильо, Миленкович, Айна — Андерсон, Домингес (Данило, 63) — Хадсон-Одой, Гиббс-Уайт, Эланга (Йейтс, 62) — Вуд (Авонийи, 85)

"Арсенал": Райя — Калафиори (Тирни, 46), Габриэль, Салиба, Тимбер (Уайт, 86) — Райс, Жоржиньо (Зинченко, 70), Эдегор (Парти, 86) — Троссар, Мерино, Нванери (Стерлинг, 77)

Предупреждения: Миленкович (4) — Калафиори (3)