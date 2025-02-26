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Холанд повторил историческое достижение ван Нистелроя: феноменальная результативность норвежца в АПЛ

Англия
Обновлено

Эрлинг забил более 20 голов в каждом из своих первых трех сезонов

Холанд повторил историческое достижение ван Нистелроя: феноменальная результативность норвежца в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вошел в историю английской Премьер-лиги, став лишь вторым игроком, который забил более 20 голов в каждом из своих первых трех сезонов.

Норвежский форвард повторил достижение легендарного Руда ван Нистелроя, который установил этот рекорд в период с 2001 по 2003 год.

Холанд в текущем сезоне сыграл 35 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 3 ассиста.

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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Екатерина Власова
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