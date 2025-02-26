Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Холанд повторил историческое достижение ван Нистелроя: феноменальная результативность норвежца в АПЛ
Эрлинг забил более 20 голов в каждом из своих первых трех сезонов
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вошел в историю английской Премьер-лиги, став лишь вторым игроком, который забил более 20 голов в каждом из своих первых трех сезонов.
Норвежский форвард повторил достижение легендарного Руда ван Нистелроя, который установил этот рекорд в период с 2001 по 2003 год.
Холанд в текущем сезоне сыграл 35 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 3 ассиста.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:OptaJoe
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Вышел покурить айкос и как пи***нуло", - Милевский чуть не пострадал от российских дронов
- Лавров: РФ не согласится на прекращение боевых действий на текущей линии фронта
- Таловеров и тренер-беженец спасают Плимут от вылета из Чемпионшипа. Что это за клуб и почему их называют Пилигримы
- Приговор озвучен. Известно, сколько матчей Борнмута Забарный пропустит из-за дисквалификации
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- "Главное, что мы не являемся должниками". Зеленский рассказал детали соглашения с США по полезным ископаемым
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000