  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Салах: Я думаю, что это мой лучший сезон
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Салах: Я думаю, что это мой лучший сезон

Англия

Мохаммед считает этот сезон лучшим в своей карьере

Салах: Я думаю, что это мой лучший сезон

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый вингер "Ливерпуля" Мохаммед Салах заявил, что считает этот сезон лучшим в своей карьере. Египтянин объяснил это тем, что он помог другим игрокам команды стать лучшими.

"Я думаю, что это мой лучший сезон, потому что я сделал других игроков вокруг меня лучше. Это то, что я чувствую. Я знаю их игру.

Если вы посмотрите на показатели других наших игроков, то они будут выше, чем в предыдущие сезоны. Количество моих передач в этом году выше, что свидетельствует о том, что я им очень помог.

Коди Гакпо и Лучо Луис Диас, а также другие игроки проводят свои лучшие сезоны. Лучший, чем любой другой сезон, поэтому я думаю, что этот сезон - мой лучший", - сказал Салах.

Салах в текущем сезоне сыграл 38 поединков, в которых забил 30 голов и отдал 21 результативную передачу.

Читайте такжеСалах ведет переговоры с несколькими европейскими клубами - СМИ
По теме
yellow-arrow
АПЛ. Ливерпуль – Ньюкасл 2:0. Чемпионское шествие подопечных Арне Слота продолжается
yellow-arrow
Известны оценки Ярмолюка, Миколенко и Зинченко в матчах АПЛ
yellow-arrow
АПЛ. Брентфорд - Эвертон 1:1. Ничья в украинском дерби
Ливерпуль Мохамед Салах
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости