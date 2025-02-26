Салах: Я думаю, что это мой лучший сезон

Правый вингер "Ливерпуля" Мохаммед Салах заявил, что считает этот сезон лучшим в своей карьере. Египтянин объяснил это тем, что он помог другим игрокам команды стать лучшими.

"Я думаю, что это мой лучший сезон, потому что я сделал других игроков вокруг меня лучше. Это то, что я чувствую. Я знаю их игру.

Если вы посмотрите на показатели других наших игроков, то они будут выше, чем в предыдущие сезоны. Количество моих передач в этом году выше, что свидетельствует о том, что я им очень помог.

Коди Гакпо и Лучо Луис Диас, а также другие игроки проводят свои лучшие сезоны. Лучший, чем любой другой сезон, поэтому я думаю, что этот сезон - мой лучший", - сказал Салах.