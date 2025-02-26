АПЛ. Брентфорд - Эвертон 1:1. Ничья в украинском дерби

Что можете быть лучше матча АПЛ, в котором участвует украинец? Правильно! Матч, в котором принимают участие сразу двое наших соотечественников! Именно это и случилось сегодня вечером на "Брентфорд Комьюнити", когда Егор Ярмолюк и Виталий Миколенко вышли в стартовых составах "Брентфорда" и "Эвертона" соответственно.

"Пчелы" не могли выиграть в домашних стенах на протяжении шести матчей во всех турнирах, более того, они не забивали в двух последних матчах АПЛ на своем поле. Так что совсем неудивительно, что команда Томаса Франка взяла за цель исправить ситуацию с первых минут. Что, в принципе, они и пытались сделать, когда крайний защитник Льюис-Поттер решил пробить издали, но мяч пролетел мимо левой стойки. Через несколько минут "Эвертон" ответил своим ударом, правда Гарнер отправил мяч далеко над перекладиной.

Первая половина тайма была за хозяевами поля, которые пытались прорываться через фланги, а также использовали навесы. На 10 минуте матча хороший момент был у Кевина Шаде, который прорвался на дриблинге в штрафную "Эвертона", но его передача была выбита на угловой. Большинство навесов и прострелов, которые делали игроки "Брентфорда", были успешно выбиты на аут или перехвачены защитой "ирисок". Кстати, ауты сыграли важную роль в этом тайме благодаря Шаде, но об этом чуть позже. Позже тот же Шаде едва не обокрал Джейка О'Брайена возле штрафной, однако Пикфорд успел выйти из ворот и забрать мяч.

Ну а под концовку тайма началось шоу имени Бету и Флеккена. На 28 минуте нападающий "Эвертона" получил скидку в штрафной "пчел" от О'Брайена, однако удар не получился. Но на 39 минуте случился подарок для Бету, когда Итан Пиннок поскользнулся неподалеку штрафной и Бету вышел 1 на 1 с Флеккеном, однако вратарь спас команду. Через несколько минут Джордан Пикфорд сделал длинную передачу от ворот, Бету сбросил мяч на Алькараса, а молодой аргентинец вывел нападающего на еще одну встречу с голкипером, которая снова завершилась победой Флеккена.

Когда казалось, что тайм так и завершится без голов, свое слово взяли ауты от Шаде. Немец забросил мяч в штрафную, где тот нашел Мбемо, который пробил в перекладину, однако на добивании оказался Висса и счет был открыт - 1:0.



Второй тайм начался с опасного углового "Эвертона". В целом подопечные Мойеса не изменяли традициям матча, поэтому угрозу они в основном создавали с навесов и прострелов, большинство из которых спокойно перехватывал Флеккен. Хотя потом слово взял Алькарас, который решил проверить свой прицел, нанеся в течение нескольких минут два удара из-за пределов штрафной, однако оба из них пролетели мимо правой и левой стойки ворот "Брентфорда".

69-я минута. Момент, который мог закрыть матч, когда Миккель Дамсгорд сделал невероятную передачу в штрафную площадь, а Висса сделал дубль. Но, как это часто бывает, боковой арбитр сигнализировал об офсайде.

Вы спросите, а когда же наши ребята запишут свои имена в протокол матча? Именно сейчас и начнут! 77-я минута. Виталий Миколенко сделал фантастический навес в штрафную соперника, найдя там О'Брайена, который сравнял счет в матче ударом головой. А через несколько минут отличился и Егор Ярмолюк. Только это была желтая карточка... но протокол есть протокол! Под конец матча еще один хороший момент имел Бету, но, как можно было догадаться, это был вечер Марка Флеккена, который снова спас свою команду. На последних секундах "пчелы" пытались уговорить арбитра назначить пенальти, но он лишь сигнализировал о конце матча. 1:1 в поединке, где украинцы отыграли по 90 минут. Замечательный был вечер! (Правда не для Бету).

После 27-го тура на счету "Брентфорда", который занимает 11 место в турнирной таблице, 38 очков, тогда как "Эвертон" 15-й с 32 баллами.

АПЛ, 27-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Брентфорд" — "Эвертон" 1:1

Голы: Висса (45+4) — О'Брайен (77)

"Брентфорд": Флеккен — Айер (Кайоде, 81), Коллинз, Пиннок, Льюис-Поттер — Ярмолюк, Янельт — Мбемо, Дамсгор, Шаде (Магома, 76) - Висса

""Эвертон": Пикфорд — О'Брайен, Тарковски, Брентвейт, Миколенко — Гарнер, Гуйе (Ироегбунам, 75) — Линдстрем (Янг, 75), Алькарас, Гаррисон - Бету

Предупреждения: Ярмолюк (80), Коллинз (90+1) — Алькарас (88)