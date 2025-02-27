АПЛ. Ливерпуль – Ньюкасл 2:0. Чемпионское шествие подопечных Арне Слота продолжается

Арне Слот получил дисквалификацию от Премьер-лиги, поэтому наблюдал за этим матчем с трибун, а не тренерской бровки, как он привык. Возможно, это имело свое небольшое влияние на саму игру, однако не будем на этом акцентировать внимание. На чем его акцентировать надо, так это на травму Александера Исака, которая не позволила ему сыграть в этом матче. Это стало катастрофической потерей для "сорок", которые и без того считались очевидным аутсайдером противостояния.

Стартовые составы особо не удивили, вместо Исака в составе "Ньюкасла" вышел Каллум Уилсон, это был его первый выход в стартовом составе на матч АПЛ в этом сезоне. Что касается хозяев поля, то стартовый состав был ожидаемый, в центре нападения играл Диогу Жота, а Диас сместился на свой привычный фланг.

Что же по поводу самой игры? "Ливерпуль" владел мячом и инициативой, однако не сильно настаивал на том, чтобы постоянно давить на чужие ворота. Это была игра с идеей о том, что пока мяч у нас, мы гол не пропустим, а свой гол мы забивать не будем спешить. Просто спокойно будем атаковать и ждать хорошего момента. И после нескольких слабеньких подходов, свой момент для взятия ворот мерсисайдцы нашли.

Луис Диас протащил мяч по своему флангу и классной передачей в центр штрафной площадки нашел открытого Доминика Собослая, который в касание выполнил точный удар, открыв счет во встрече. Снова забивает венгр, наконец он находит свою форму в "Ливерпуле", за этим приятно смотреть.

Что касается команды Эдди Гау, то они были настроены терпеть и искать свои шансы в быстрых атаках Трудновато было это сделать, учитывая умение хозяев обороняться, однако они момент нашли. Каллум Уилсон вышел фактически на свидание с вратарем после того, как его упустил Ибраима Конате, вот только пробил очень неудачно. В тот момент все вспомнили, что на поле нет Исака, он такие моменты все же решает.

Это был единственный момент у "сорок", в основном они сидели на своей половине поля и пытались остановить не то чтобы очень активные попытки хозяев забить. В основном атаковали мерсисайдцы через левый фланг Диаса, правый фланг Салаха выглядел крайне пассивно, по крайней мере в первом тайме. Немножко лучше стало во второй половине встречи.

Рисунок игры особо не изменился во втором тайме, то есть каких-то необычных ходов от гостей мы не видели. Ну а "Ливерпуль" искал медленно свои шансы. И снова нашел. Перехват в центре поля и быстрый выпад, который начал и завершил Алексис Мак Аллистер. Сначала он протащил мяч вперед, отдал на Салаха и пошел открываться в центре, получил пас от египтянина в ответ и четко пробил в дальний угол Дубравки. 2:0. Все справедливо, что еще сказать.

Попытки команды Эдди Гау отыграться или хотя бы забить гол престижа выглядели бесперспективно. После второго гола они точно приняли поражение, ну в психологическом плане. Поэтому хозяевам оставалось просто спокойно довести этот матч до победного конца. Они увеличивают свой отрыв от "Арсенала", который сегодня ранее уже потерял очки. Теперь между командами 13 очков. Ну а "Ньюкасл" опустился на 6-е место, пропустив впереди себя "Челси".

АПЛ, 27-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Ливерпуль" — "Ньюкасл" 2:0

Голы: Собослай (11), Мак Аллистер (63)

"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнолд (Куанса, 77), Конате, ван Дейк, Цимикас — Гравенберх (Эндо, 77), Мак Аллистер (Джонс, 87) — Салах, Собослай, Диас (Нуньес, 87) — Жота (Гакпо, 61)

"Ньюкасл": Поуп — Ливраменто (Триппьер, 70), Шер, Берн, Холл — Бруно (Лонгстафф, 88), Тонали (Майли, 70), Уиллок (Барнс, 69) — Мерфи, Уилсон (Осула, 69), Гордон

Предупреждения: Мерфи (81)