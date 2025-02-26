АПЛ. Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1. Холанд прервал проклятие

Английская Премьер-лига, 27 тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Три матча этого сезона понадобилось "Манчестер Сити", чтобы наконец одержать верх над "Тоттенхэмом". Сначала подопечные Гвардиолы вылетели из Кубка лиги от лондонцев, затем проиграли 0:4 на "Этихаде" в поединке чемпионата. В текущей кампании "шпоры" больше обыгрывали только соседей "горожан" – "Манчестер Юнайтед" (трижды).

Сегодня Постекоглу немного поэкспериментировал с составом, особенно с атакующим звеном, ведь Сон и Кулусевски остались в запасе. Однако Тель и Одобер не слишком поразили.

На другой же части поля было весело с самого начала. Савиньо дважды (в первом случае помогал Нунес) создавал момент для Холанда, а со второго раза Эрлинг все-таки забил. Дождался бразилец забегантя от норвежца и прострелил прямо на него. На 12 минуте Холанд попал в левый угол ворот. Ударно вернулся после травмы.

Back in the XI and back in the goals ????



It’s hard to keep Erling Haaland quiet for long as he taps home to give Man City the lead#TOTMCI pic.twitter.com/ZHCf4EjVcf — Premier League (@premierleague) February 26, 2025

20 гол нападающего в текущем розыгрыше АПЛ – он находится на расстоянии пяти точных ударов от Салаха. Но сможет ли навязать Эрлинг реальную борьбу Мо?

Далее инициатива "Ман Сити" сменила фланг и моменты начал создавать Доку. Сначала он после эффектного прохода нескольких оппонентов пробил низом – Викарио спас "шпор". Затем бельгиец выдал ювелирный прострел на Савиньо в штрафную, но тот не реализовал шикарный момент. Впоследствии такая же участь ожидала и Холанда: не забил с семи метров. А Золотую бутсу то, наверное, хочется…

У хозяев тоже моменты были. Но тогда, когда “Сити” устал бегать вперед и немного засел в центре поля. Под конец первого тайма Эдерсон из-под перекладины вытащил удар Дансо, а на 56 минуте Одобер, который молчал всю игру, не попал в створ с пяти метров. Но тяжелый был момент, ведь 20-летний нападающий бил в падении.

А моментов в “Сити” во втором тайме все не было и не было. Со временем и инициативу перехватили хозяева, стали больше атаковать, бить. К примеру, на 85 минуте стать Сону результативным джокером помешал Эдерсон. Бразилец парировал удар корейца из пределов штрафной.

Компенсированное ко второму тайма время получилось богатым на моменты, поэтому и команды переиграли восемь минут вместо регламентированных четырех. Сначала Холанд забил гол, добыв в борьбе мяч у двух оппонентов. После долгого просмотра VAR арбитры все-таки увидели игру рукой у Эрлинга и отменили взятие ворот (которое могло бы повлиять на бомбардирскую гонку). А прямо под конец встречи хозяева убегли в контратаку. Порро зряче навешивал в штрафную, где находились два партнера. Но Сарр головой пробил выше ворот. Постекоглу был в шоке.

Ange Postecoglou couldn't believe it ????



Pape Matar Sarr missed a golden chance in the final moments to level for Spurs#TOTMCI pic.twitter.com/SowFy5s24r — Premier League (@premierleague) February 26, 2025

Впервые за три последних матча побеждает "Сити". Подопечные Гвардиолы возвращаются на четвертое место и теперь посягают на третье. В следующем туре "горожане" сыграют против "Ноттингема", который именно сейчас занимает "бронзовую" позицию. Настоящий матч за шесть очков. "Тоттенхэм" же идет на 13 позиции. Одним поражением больше, одним меньше… Там уже разницы нет.

Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1

Гол: Холанд 12

Тоттенхэм: Викарио – Порро, Грей, Данзо, Удоги (Спенс 67) – Бергвалль, Бентанкур (Сарр 67), Мэддисон (Вернер 82) – Джонсон, Тель (Кулусевски 66), Одобер (Сон 67)

Манчестер Сити: Эдерсон – Нунес, Хусанов, Диаш, Гвардиол – Нико (Б. Силва 74), Ковачич (Гюндоган 90+4) – Савиньо (Савиньо 90), Мармуш (Фоден 74), Доку (Грилиш 90+3) – Холанд

Предупреждения: Бентанкур 31, Мэддисон 57, Сарр 87