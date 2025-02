АПЛ. Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1. Холанд прервал проклятие

Английская Премьер-лига, 27 тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Три матча этого сезона понадобилось "Манчестер Сити", чтобы наконец одержать верх над "Тоттенхэмом". Сначала подопечные Гвардиолы вылетели из Кубка лиги от лондонцев, затем проиграли 0:4 на "Этихаде" в поединке чемпионата. В текущей кампании "шпоры" больше обыгрывали только соседей "горожан" – "Манчестер Юнайтед" (трижды).

Сегодня Постекоглу немного поэкспериментировал с составом, особенно с атакующим звеном, ведь Сон и Кулусевски остались в запасе. Однако Тель и Одобер не слишком поразили.

На другой же части поля было весело с самого начала. Савиньо дважды (в первом случае помогал Нунес) создавал момент для Холанда, а со второго раза Эрлинг все-таки забил. Дождался бразилец забегантя от норвежца и прострелил прямо на него. На 12 минуте Холанд попал в левый угол ворот. Ударно вернулся после травмы.

Back in the XI and back in the goals ????



It’s hard to keep Erling Haaland quiet for long as he taps home to give Man City the lead#TOTMCI pic.twitter.com/ZHCf4EjVcf