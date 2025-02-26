Известны оценки Ярмолюка, Миколенко и Зинченко в матчах АПЛ

Сегодня, 26 февраля, в рамках 27-го раунда АПЛ "Брентфорд" Егора Ярмолюка сыграл против "Эвертона", где выступает Виталий Миколенко (1:1). А также между собой встретились "Ноттингем Форест" и "Арсенал" Александра Зинченко (0:0).

После завершения поединков статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинских футболистов.

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Ярмолюк, который отдал 1 ключевой пас, получил от Sofascore и WhoScored 7.2 и 6.6 соответственно, а Миколенко, который отдал 1 ассист и 73% точных передач - 7.3 и 7.2.

Зинченко, который вышел на замену на 70-й минуте поединка получил 6.5 от Sofascore, а WhoScored поставил Александру 6.0.