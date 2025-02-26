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АПЛ. Брентфорд - Эвертон 1:1. Ничья в украинском дерби

Англия

Украинцы записали себя в протокол матча

АПЛ. Брентфорд - Эвертон 1:1. Ничья в украинском дерби

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Алексей Полищук Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 27-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Брентфорд" — "Эвертон" 1:1

Голы: Висса (45+4) О'Брайен (77)

"Брентфорд": Флеккен — Айер (Кайоде, 81), Коллинз, Пиннок, Льюис-Поттер — Ярмолюк, Янельт — Мбемо, Дамсгор, Шаде (Магома, 76) - Висса

""Эвертон": Пикфорд — О'Брайен, Тарковски, Брентвейт, Миколенко — Гарнер, Гуйе (Ироегбунам, 75) — Линдстрем (Янг, 75), Алькарас, Гаррисон - Бету

Предупреждения: Ярмолюк (80), Коллинз (90+1) Алькарас (88)

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