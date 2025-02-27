Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Еще один шаг к чемпионству. Ливерпуль – Ньюкасл 2:0. Обзор матча
Красных не остановить
Getty Images / Global Images Ukraine
"Скаузеры" отличились дважды, пробив в створ три раза. У гостей за весь поединок было всего 3 удара и ни один не был по-настоящему опасен.
Мерсисайдцы возглавляют таблицу и одерживают 20-ю победу (67 очков). 8 марта подопечные Слота будут принимать "Саутгемптон". "Сороки" потерпели третье поражение в последних четырех встречах и остаются на 6-й позиции (44 балла). Впереди выезд к "Вест Хэму".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 27 тура АПЛ
Ливерпуль. Энфилд
Голы: Собослай, 11, Макаллистер, 63
Популярное сейчас
- Очередной скандал. Заместитель гендира Карпат Авдыш не вернулся в Украину после заграничных сборов
- Гол+ассист в первом тайме. Яремчук сегодня зажигает в Кубке Греции. ВИДЕО
- Тренер Борнмута - о Забарном: Этот уровень нам трудно заменить
- Ираола: Забарный может пропустить почти 4 матча. Вы хотите, чтобы мы сказали игрокам не бросаться на такие мячи?
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Дубль, ассист и желтая - день Яремчука в Греции. ВИДЕО