Еще один шаг к чемпионству. Ливерпуль – Ньюкасл 2:0. Обзор матча

"Скаузеры" отличились дважды, пробив в створ три раза. У гостей за весь поединок было всего 3 удара и ни один не был по-настоящему опасен.

Мерсисайдцы возглавляют таблицу и одерживают 20-ю победу (67 очков). 8 марта подопечные Слота будут принимать "Саутгемптон". "Сороки" потерпели третье поражение в последних четырех встречах и остаются на 6-й позиции (44 балла). Впереди выезд к "Вест Хэму".

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Смотрите обзор матча 27 тура АПЛ

Ливерпуль. Энфилд

Ливерпуль – Ньюкасл 2:0

Голы: Собослай, 11, Макаллистер, 63