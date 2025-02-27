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Еще один шаг к чемпионству. Ливерпуль – Ньюкасл 2:0. Обзор матча

Англия
Обновлено

Красных не остановить

Еще один шаг к чемпионству. Ливерпуль – Ньюкасл 2:0. Обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Скаузеры" отличились дважды, пробив в створ три раза. У гостей за весь поединок было всего 3 удара и ни один не был по-настоящему опасен.

Мерсисайдцы возглавляют таблицу и одерживают 20-ю победу (67 очков). 8 марта подопечные Слота будут принимать "Саутгемптон". "Сороки" потерпели третье поражение в последних четырех встречах и остаются на 6-й позиции (44 балла). Впереди выезд к "Вест Хэму".

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Смотрите обзор матча 27 тура АПЛ

Ливерпуль. Энфилд

Ливерпуль – Ньюкасл 2:0

Голы: Собослай, 11, Макаллистер, 63

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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
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