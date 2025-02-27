Главный тренер Арсенала прокомментировал матч против Ноттингем Форест

На пресс-конференции после матча против "Ноттингем Форест", который завершился со счетом 0:0, главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своими мыслями относительно игры.

"Очень разочарован тем, что мы не смогли выиграть. Сегодня стандарты были совсем другими, чем в предыдущем матче - энергия, желание создавать моменты. Мы точно старались, доминировали в игре, за исключением одного отрезка во втором тайме, когда они имели возможности в штрафной площадке, и еще нескольких потерь мяча, которые позволили им выбежать в контратаку. Кроме этого - ничего. При таком количестве моментов, которые мы создали, при тех эпизодах, когда мы вскрывали их оборону, нам не хватало последнего паса, качества подач, а также большего количества ударов в створ, чтобы выиграть", - сказал Артета.

Когда испанца спросили, как команде сохранять боевой дух на фоне отрыва "Ливерпуля" по очкам, он ответил следующее.

"Все сводится к тому, что мы можем контролировать. Так было неделю назад, две недели назад, три месяца назад. Это единственное, что мы можем делать, если хотим реально претендовать на что-то. Сегодня мы потеряли два очка - это снова очень больно. Но надо двигаться вперед. У нас Лига чемпионов, замечательный турнир впереди, и мы должны быть готовы ко вторнику", - ответил Артета.

Добавим, что после матча "Арсенал" остается на 2-й строчке в турнирной таблице АПЛ с 54 очками. Команда Микеля Артеты отстает от "Ливерпуля" на 13 пунктов, имея матч в запасе.