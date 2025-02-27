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Решающий гол Холанда. Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1. Видеообзор матча

Англия
Обновлено

Второй бомбардир АПЛ свою миссию выполнил

Решающий гол Холанда. Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" минимально обыграл "Тоттенхэм" в игре 27-го тура чемпионата Англии.

Победу "горожанам" принес забитый мяч Эрлинга Холанда.

Затем "шпоры" имели несколько возможностей для взятия ворот, но ни одной из них не воспользовались.

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Английская Премьер-лига, 27 тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" 0:1

Гол: Холанд 12

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