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Решающий гол Холанда. Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1. Видеообзор матча
Второй бомбардир АПЛ свою миссию выполнил
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" минимально обыграл "Тоттенхэм" в игре 27-го тура чемпионата Англии.
Победу "горожанам" принес забитый мяч Эрлинга Холанда.
Затем "шпоры" имели несколько возможностей для взятия ворот, но ни одной из них не воспользовались.
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Английская Премьер-лига, 27 тур
"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)
"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" 0:1
Гол: Холанд 12
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